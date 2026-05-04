Rewolucja w wieku emerytalnym? Pojawił się nowy pomysł, który może zmienić życie warszawiaków.
Zamiast sztywnej granicy wieku, elastyczność i zachęty. W debacie publicznej pojawiła się nowa koncepcja reformy systemu emerytalnego w Polsce. Pomysł ten odrzuca przymusowe podnoszenie wieku emerytalnego na rzecz mechanizmów, które sprawią, że dłuższa praca stanie się po prostu opłacalna.
Jak wynika z raportu Business Insider, nowa propozycja zakłada odejście od dotychczasowych sporów o podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat. Zamiast tego eksperci i politycy skłaniają się ku systemowi „emerytury za staż i efektywność”, który miałby w szczególny sposób promować osoby decydujące się na pozostanie na rynku pracy mimo osiągnięcia ustawowych progów (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
Na czym polega nowy mechanizm? Kluczowe punkty:
- Bonus za staż: Każdy rok pracy powyżej ustawowego wieku emerytalnego miałby skutkować gwałtownym przyrostem wysokości świadczenia – nawet o 10-15% za każdy dodatkowy rok.
- Zwolnienie z podatku: Rozważane jest całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dla seniorów, którzy zrezygnują z pobierania emerytury na rzecz kontynuowania zatrudnienia.
- Elastyczne łączenie: Możliwość pobierania części świadczenia przy jednoczesnym utrzymaniu pełnego etatu, bez ryzyka zawieszenia wypłat przez ZUS.
Warszawa: Rynek pracy potrzebuje doświadczonych rąk
W stolicy, gdzie braki kadrowe w sektorze usług, edukacji i administracji są najbardziej dotkliwe, takie rozwiązanie mogłoby przynieść szybkie efekty. Z danych Business Insider wynika, że w warszawskich biurowcach i urzędach pracuje coraz więcej osób w wieku przedemerytalnym, których nagłe odejście z rynku pracy byłoby paraliżujące dla wielu instytucji. Nowy system ma sprawić, że doświadczony pracownik z Warszawy nie będzie czuł presji przejścia na niskie świadczenie, lecz otrzyma realną gratyfikację za dzielenie się wiedzą z młodszymi pokoleniami.
Krytycy dotychczasowych rozwiązań podkreślają, że bez zmian w systemie, Polska zmierza w stronę zapaści demograficznej. Nowy pomysł ma być „trzecią drogą” – unika politycznie ryzykownego podnoszenia wieku emerytalnego, a jednocześnie realnie wydłuża czas pracy Polaków poprzez mechanizmy rynkowe i podatkowe.
Co to oznacza dla Twojej przyszłości?
Jeśli koncepcja wejdzie w życie, przyszli emeryci w Warszawie i całym kraju staną przed realnym wyborem: skromna emerytura w wieku 60/65 lat lub znacząco wyższy standard życia po przepracowaniu dodatkowych 2-3 lat. Eksperci wyliczają, że w nowym systemie osoba pracująca do 70. roku życia mogłaby liczyć na świadczenie niemal dwukrotnie wyższe niż to, które otrzymałaby w wieku 65 lat.
Obecnie trwają analizy aktuarialne, które mają ocenić wpływ tych zmian na stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Choć to na razie propozycja, zainteresowanie nią ze strony rządu i organizacji pracodawców sugeruje, że rok 2026 może być przełomowy dla sposobu, w jaki myślimy o zakończeniu kariery zawodowej.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego nowych koncepcji zmian w wieku emerytalnym w Polsce (04.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.