Rewolucja w wycenach mieszkań. Darmowy dostęp do aktów notarialnych w 2026 r. staje się faktem.

Ceny ofertowe vs. ceny transakcyjne, dlaczego to ważne?

Największą pułapką rynku nieruchomości jest mylenie ceny z ogłoszenia (ofertowej) z ceną, za którą lokal faktycznie został sprzedany (transakcyjną). Różnice te sięgają często od kilku do kilkunastu procent. Rejestr Cen Nieruchomości agreguje dane bezpośrednio z wypisów aktów notarialnych przesyłanych przez notariuszy do starostw powiatowych.

Dzięki RCN użytkownik widzi realną wartość rynkową lokali o podobnym metrażu i standardzie w konkretnej dzielnicy, a nawet na konkretnej ulicy. To narzędzie, które w 2026 roku staje się podstawową bronią negocjacyjną kupujących.