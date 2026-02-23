Rewolucja w wycenach mieszkań. Darmowy dostęp do aktów notarialnych w 2026 r. staje się faktem.
Ceny ofertowe vs. ceny transakcyjne, dlaczego to ważne?
Największą pułapką rynku nieruchomości jest mylenie ceny z ogłoszenia (ofertowej) z ceną, za którą lokal faktycznie został sprzedany (transakcyjną). Różnice te sięgają często od kilku do kilkunastu procent. Rejestr Cen Nieruchomości agreguje dane bezpośrednio z wypisów aktów notarialnych przesyłanych przez notariuszy do starostw powiatowych.
Dzięki RCN użytkownik widzi realną wartość rynkową lokali o podobnym metrażu i standardzie w konkretnej dzielnicy, a nawet na konkretnej ulicy. To narzędzie, które w 2026 roku staje się podstawową bronią negocjacyjną kupujących.
Co znajdziesz w Rejestrze Cen Nieruchomości?
Portal udostępnia szereg kluczowych informacji, które pozwalają na rzetelną analizę rynku:
- Dokładna cena sprzedaży: Kwota, która faktycznie wpłynęła na konto sprzedającego.
- Data transakcji: Pozwala ocenić, czy rynek w danej okolicy rośnie, czy hamuje.
- Powierzchnia i kondygnacja: Kluczowe parametry wpływające na cenę metra kwadratowego.
- Rodzaj lokalu: Informacja, czy transakcja dotyczyła rynku pierwotnego, czy wtórnego.
Jak uzyskać dostęp do danych? Tabela krok po kroku
Proces pozyskiwania danych w 2026 roku został maksymalnie uproszczony i odbywa się głównie drogą elektroniczną:
|Krok
|Działanie użytkownika
|Cel
|1. Logowanie
|Portal Geoportal lub e-urząd
|Autoryzacja przez Profil Zaufany / mObywatel
|2. Wybór obszaru
|Wskazanie powiatu, gminy lub obrębu
|Zawężenie wyszukiwania do konkretnej okolicy
|3. Filtrowanie
|Ustawienie dat i typu nieruchomości
|Uzyskanie precyzyjnych wyników dla danego lokalu
|4. Pobranie raportu
|Wygenerowanie zestawienia transakcji
|Podstawa do wyceny lub negocjacji ceny
Ograniczenia systemu, o czym warto pamiętać?
Mimo ogromnej użyteczności, RCN ma swoje specyficzne cechy. Dane w rejestrze nie zawierają zdjęć wnętrz ani szczegółowego opisu standardu wykończenia (np. czy w mieszkaniu są złote klamki, czy lokal wymaga kapitalnego remontu). Użytkownik musi więc samodzielnie wyciągnąć wnioski, czy skrajnie niska cena w danej kamienicy wynikała z okazji, czy z fatalnego stanu technicznego nieruchomości.
Co to oznacza dla Twojego portfela w 2026 roku?
Powszechny dostęp do rejestru transakcji zmienia sposób, w jaki wydajemy pieniądze na nieruchomości:
- Koniec z „przepłacaniem za marzenia”: Wiedząc, że sąsiad sprzedał identyczne mieszkanie za 12 000 zł/m2, trudniej będzie Cię przekonać do zapłacenia 15 000 zł/m2 bez wyraźnego powodu.
- Wsparcie dla sprzedających: Właściciele mogą realnie wycenić swoją nieruchomość, co skraca czas sprzedaży (oferta nie wisi miesiącami z powodu nierealnej ceny).
- Transparentność kredytowa: Banki i rzeczoznawcy również korzystają z tych baz, więc Twoja wiedza z rejestru pozwoli Ci lepiej przygotować się do rozmowy o kredycie hipotecznym.
- Oszczędność na operatach: Zanim zapłacisz rzeczoznawcy za wycenę, możesz samodzielnie sprawdzić orientacyjną wartość rynkową lokalu zupełnie za darmo.
Źródło: Opracowanie na podstawie poradnika Business Insider Polska dotyczącego zasad korzystania z Rejestru Cen Nieruchomości w 2026 roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.