Rewolucja w wycenach mieszkań. Darmowy dostęp do aktów notarialnych w 2026 r. staje się faktem.

23 lutego 2026 18:32 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Zastanawiasz się, czy cena mieszkania na portalu ogłoszeniowym nie jest zawyżona? W 2026 roku nie musisz już polegać na intuicji. Oficjalny Rejestr Cen Nieruchomości (RCN) daje obywatelom darmowy dostęp do danych o faktycznych kwotach, jakie widnieją w aktach notarialnych. Sprawdzamy, jak działa to narzędzie i jak z niego skorzystać, by nie przepłacić za własne „M”.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ceny ofertowe vs. ceny transakcyjne, dlaczego to ważne?

Największą pułapką rynku nieruchomości jest mylenie ceny z ogłoszenia (ofertowej) z ceną, za którą lokal faktycznie został sprzedany (transakcyjną). Różnice te sięgają często od kilku do kilkunastu procent. Rejestr Cen Nieruchomości agreguje dane bezpośrednio z wypisów aktów notarialnych przesyłanych przez notariuszy do starostw powiatowych.

Dzięki RCN użytkownik widzi realną wartość rynkową lokali o podobnym metrażu i standardzie w konkretnej dzielnicy, a nawet na konkretnej ulicy. To narzędzie, które w 2026 roku staje się podstawową bronią negocjacyjną kupujących.

Co znajdziesz w Rejestrze Cen Nieruchomości?

Portal udostępnia szereg kluczowych informacji, które pozwalają na rzetelną analizę rynku:

  • Dokładna cena sprzedaży: Kwota, która faktycznie wpłynęła na konto sprzedającego.
  • Data transakcji: Pozwala ocenić, czy rynek w danej okolicy rośnie, czy hamuje.
  • Powierzchnia i kondygnacja: Kluczowe parametry wpływające na cenę metra kwadratowego.
  • Rodzaj lokalu: Informacja, czy transakcja dotyczyła rynku pierwotnego, czy wtórnego.

Jak uzyskać dostęp do danych? Tabela krok po kroku

Proces pozyskiwania danych w 2026 roku został maksymalnie uproszczony i odbywa się głównie drogą elektroniczną:

Krok Działanie użytkownika Cel
1. Logowanie Portal Geoportal lub e-urząd Autoryzacja przez Profil Zaufany / mObywatel
2. Wybór obszaru Wskazanie powiatu, gminy lub obrębu Zawężenie wyszukiwania do konkretnej okolicy
3. Filtrowanie Ustawienie dat i typu nieruchomości Uzyskanie precyzyjnych wyników dla danego lokalu
4. Pobranie raportu Wygenerowanie zestawienia transakcji Podstawa do wyceny lub negocjacji ceny

Ograniczenia systemu, o czym warto pamiętać?

Mimo ogromnej użyteczności, RCN ma swoje specyficzne cechy. Dane w rejestrze nie zawierają zdjęć wnętrz ani szczegółowego opisu standardu wykończenia (np. czy w mieszkaniu są złote klamki, czy lokal wymaga kapitalnego remontu). Użytkownik musi więc samodzielnie wyciągnąć wnioski, czy skrajnie niska cena w danej kamienicy wynikała z okazji, czy z fatalnego stanu technicznego nieruchomości.

Co to oznacza dla Twojego portfela w 2026 roku?

Powszechny dostęp do rejestru transakcji zmienia sposób, w jaki wydajemy pieniądze na nieruchomości:

  • Koniec z „przepłacaniem za marzenia”: Wiedząc, że sąsiad sprzedał identyczne mieszkanie za 12 000 zł/m2, trudniej będzie Cię przekonać do zapłacenia 15 000 zł/m2 bez wyraźnego powodu.
  • Wsparcie dla sprzedających: Właściciele mogą realnie wycenić swoją nieruchomość, co skraca czas sprzedaży (oferta nie wisi miesiącami z powodu nierealnej ceny).
  • Transparentność kredytowa: Banki i rzeczoznawcy również korzystają z tych baz, więc Twoja wiedza z rejestru pozwoli Ci lepiej przygotować się do rozmowy o kredycie hipotecznym.
  • Oszczędność na operatach: Zanim zapłacisz rzeczoznawcy za wycenę, możesz samodzielnie sprawdzić orientacyjną wartość rynkową lokalu zupełnie za darmo.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie poradnika Business Insider Polska dotyczącego zasad korzystania z Rejestru Cen Nieruchomości w 2026 roku.

 

