Robert Bąkiewicz usłyszał nowe zarzuty! Prokuratura nie ma wątpliwości

17 września 2025 12:27 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim rozszerzyła zarzuty wobec Roberta Bąkiewicza, działacza narodowego znanego z organizowania tzw. patroli obywatelskich na polsko-niemieckiej granicy. Sprawa dotyczy wydarzeń z czerwca tego roku w rejonie przejścia w Słubicach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe zarzuty wobec Bąkiewicza

Śledczy postawili mu już wcześniej zarzut znieważenia dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierek Żandarmerii Wojskowej. Według prokuratury Bąkiewicz podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych nazwał ich „zdrajcami”. Teraz katalog zarzutów został poszerzony o publikowanie wizerunku funkcjonariuszy bez ich zgody.

Decyzja prokuratury

Prokuratura zastosowała wobec działacza dozór policyjny. Bąkiewicz ma obowiązek informowania o każdym opuszczeniu miejsca pobytu oraz zakaz zbliżania się do przejść granicznych na granicy polsko-niemieckiej na odległość mniejszą niż jeden kilometr.

Ostra reakcja Bąkiewicza

Po wyjściu z budynku prokuratury Bąkiewicz stwierdził, że działania śledczych są wymierzone w niego z powodów politycznych. — Mogą mnie przeszukiwać, mogą mnie ścigać. Będę dochodzić sprawiedliwości — mówił do dziennikarzy.

Tło sprawy

Robert Bąkiewicz od kilku miesięcy angażuje się w tzw. Ruch Obrony Granic, który organizuje „patrole obywatelskie” na granicy z Niemcami. Na stronie ruchu można przeczytać, że jego celem jest „obrona Polski przed masową migracją i zagrożeniami z nią związanymi”.

Śledztwo prowadzone w Gorzowie ma ustalić, czy działania Bąkiewicza i jego zwolenników naruszyły prawo, a także czy znieważenie i publikacja wizerunków funkcjonariuszy stanowiły próbę podważenia autorytetu państwowych służb.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl