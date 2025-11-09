Robert De Niro znów w Warszawie! Legenda Hollywood miała ważny powód do świętowania w Polsce
Warszawa na chwilę zamieniła się w światową stolicę luksusu i sztuki. W sobotni wieczór, w samym sercu miasta, odbyła się wyjątkowa uroczystość – piąta rocznica otwarcia Nobu Hotel Warsaw. W wydarzeniu wzięli udział trzej współzałożyciele słynnej marki: Robert De Niro, Chef Nobu Matsuhisa i producent filmowy Meir Teper. To pierwsza wspólna wizyta tej trójki w Polsce – i jak podkreślali organizatorzy, moment historyczny dla marki Nobu w naszym regionie.
Hollywood spotyka Warszawę
Goście przywitali Roberta De Niro i jego wspólników w prawdziwie polskim stylu – chlebem, śledziem i kieliszkiem wódki. Każdy z założycieli otrzymał również wyjątkowy, ręcznie wykonany talerz z Bolesławca, symboliczny prezent łączący polską tradycję z japońską estetyką Nobu.
Aktor, mimo że unikał rozmów o karierze filmowej, z entuzjazmem wspominał swoją pierwszą wizytę w Polsce sprzed ponad 30 lat. Podkreślił, że Warszawa „zmieniła się nie do poznania” i że jest pod ogromnym wrażeniem jej nowoczesności.
Meir Teper, współtwórca marki i producent filmowy, wspomniał o swoich polskich korzeniach, dodając, że Polska ma dziś „energię młodego, dynamicznego kraju, który idzie w świat z odwagą”.
Muzyka, sake i luksus w japońskim stylu
Jubileusz uświetnił koncert Tony’ego Yike Yanga, najmłodszego finalisty Konkursu Chopinowskiego w historii. Punktem kulminacyjnym wieczoru była ceremonia Kagami Biraki – tradycyjne, japońskie otwarcie beczki sake, które symbolizuje szczęście i nowy początek.
Po części oficjalnej goście zasiedli do kolacji Omakase, przygotowanej osobiście przez legendarnego Chefa Nobu Matsuhisę. Szef kuchni, znany z filozofii łączenia smaku, emocji i relacji z ludźmi, podchodził do stolików, rozmawiając z uczestnikami. Na stołach nie mogło zabraknąć jego popisowego dania – czarnego dorsza w miso, ulubionego przysmaku Roberta De Niro.
Nobu rośnie w Polsce. Kolejny hotel powstanie w Krakowie
Podczas konferencji prasowej przedstawiciele marki ogłosili, że Nobu otworzy drugi hotel w Polsce – tym razem w Krakowie. Obiekt ma być częścią nowego projektu Nobu Cultural District, który połączy sztukę, kuchnię, muzykę i design w jednej przestrzeni.
Hotel Nobu Warsaw, mieszczący się przy ul. Wilczej, był pierwszym obiektem tej sieci w Europie Środkowo-Wschodniej. Od otwarcia w 2020 roku stał się synonimem nowoczesnego luksusu, łączącego japoński minimalizm z warszawskim modernizmem.
Pięć lat Nobu w Warszawie – sukces, który inspiruje
Marka Nobu Hospitality, założona przez De Niro, Matsuhisę i Tepera, posiada dziś ponad 50 restauracji i 20 hoteli na pięciu kontynentach. Warszawski hotel stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Nobu w Europie.
Uroczystość pokazała, że Nobu w Polsce to nie tylko luksusowy hotel, ale też przestrzeń spotkania kultury Wschodu i Zachodu – symbol nowoczesnej Warszawy, która śmiało dołącza do światowej elity.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.