Robert Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony! Znamy szczegóły decyzji kapitana reprezentacji Polski

Robert Lewandowski poinformował, że najbliższe mecze będą jego ostatnimi występami w barwach Barcelony. Napastnik zdecydował się na wypełnienie kontraktu w stopniu, który pozwala na zmianę otoczenia klubowego w letnim oknie transferowym.

Komunikat zawodnika o przyszłości

Piłkarz przekazał swoją decyzję za pośrednictwem oświadczenia. Wskazał w nim, że czas spędzony w Barcelonie był etapem w jego karierze, który dobiega końca. Zawodnik podziękował kibicom, kolegom z drużyny oraz sztabowi szkoleniowemu za współpracę i wsparcie, jakie otrzymywał podczas pobytu w klubie.

Przebieg kariery w klubie z Katalonii

Robert Lewandowski dołączył do Barcelony w 2022 roku. W czasie występów w tym zespole wywalczył mistrzostwo kraju oraz tytuł króla strzelców rozgrywek ligowych. W oświadczeniu nie wskazano nazwy nowego klubu, w którym napastnik będzie kontynuował karierę zawodową.

Władze Barcelony odniosły się do deklaracji Polaka, dziękując mu za profesjonalizm oraz wkład w sukcesy drużyny. Klub zapowiedział oficjalne pożegnanie zawodnika podczas ostatniego meczu ligowego na własnym stadionie.