Robi tak wielu Polaków. Jeden telefon sąsiada i zapłacisz 5000 zł kary
Dla wielu lokatorów korytarz przed wejściem do mieszkania wydaje się idealnym miejscem na kilka drobiazgów. Tymczasem w 2026 roku służby porządkowe i zarządcy budynków radykalnie zaostrzają kurs wobec takich praktyk. To, co mieszkańcy nazywają „wygodą”, w świetle prawa jest nielegalnym zagracaniem drogi ewakuacyjnej. Za wystawienie prywatnych przedmiotów na klatkę schodową grozi mandat karny w wysokości do 5000 złotych, a w skrajnych przypadkach nawet kara aresztu.
W Polsce ponad połowa społeczeństwa zamieszkuje budynki wielorodzinne, gdzie deficyt przestrzeni w małych lokalach często pcha ludzi do anektowania wspólnych korytarzy. Jednak klatka schodowa, zgodnie z ustawą o własności lokali, jest nieruchomością wspólną, która musi być bezwzględnie drożna. W dobie rosnącej czujności sąsiedzkiej oraz rygorystycznych kontroli straży pożarnej, pozostawienie wycieraczki, donicy czy szafki pod drzwiami przestaje uchodzić płazem.
Pułapka w dymie: Dlaczego strażacy nie mają litości?
Surowe przepisy nie są wymysłem urzędników, lecz wynikają z tragicznych doświadczeń podczas akcji ratunkowych. Przedmiot pozostawiony na korytarzu w sytuacji pożaru staje się przeszkodą nie do pokonania.
Zerowa widoczność: Gdy korytarz wypełnia się dymem, lokatorzy uciekają na oślep. Każdy rower czy szafka to ryzyko potknięcia się i zablokowania przejścia innym.
Paliwo dla ognia: Meble z płyt wiórowych lub plastiku błyskawicznie zajmują się ogniem, zamieniając drogę ucieczki w ognistą pułapkę.
Blokada dla ratowników: Strażacy niosący ciężki sprzęt lub nosze potrzebują pełnej szerokości przejścia – każda szafka może uniemożliwić im dotarcie do poszkodowanych.
Utrata ubezpieczenia: Jeśli zagracona klatka utrudni gaszenie pożaru, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania właścicielowi mieszkania lub wspólnocie.
Wysokie mandaty i interwencje bez zapowiedzi
Skończyły się czasy grzecznych próśb od dozorców. Teraz do akcji wchodzą służby mundurowe z twardymi paragrafami.
- Art. 82 Kodeksu wykroczeń: To na jego podstawie nakładane są kary za ignorowanie zasad ochrony przeciwpożarowej.
- Skala finansowa: Mandat zaczyna się od 500 zł, ale w przypadku stworzenia realnego zagrożenia wzrasta do 5000 zł.
- Wykonanie zastępcze: Administracja może uprzątnąć klatkę bez zgody właściciela przedmiotów, a kosztami wywozu i utylizacji obciążyć jego rachunek czynszowy.
- Sąsiedzka skarga: To najczęstszy powód kontroli – mieszkańcy coraz rzadziej tolerują ryzyko pożarowe pod własnymi drzwiami.
W 2026 roku musisz przyjąć do wiadomości, że granica Twojej własności kończy się na progu Twojego mieszkania. Nawet jeśli wystawione na korytarz przedmioty wyglądają estetycznie, stanowią naruszenie prawa, które może kosztować Cię kilka tysięcy złotych. Jeśli nie masz miejsca na rower czy wózek, sprawdź dostępność komórek lokatorskich lub specjalnych wózkowni w Twoim budynku. Pamiętaj, że w razie kontroli straży pożarnej tłumaczenia o „braku miejsca w małym mieszkaniu” nie zostaną uwzględnione, a mandat zostanie wystawiony natychmiastowo.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.