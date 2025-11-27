Robisz tak z płatną telewizją? Uważaj, może zatrzymać Cię policja. Grożą 3 lata więzienia
Policjanci z Pragi Północ zatrzymali 35 letniego mężczyznę podejrzanego o nielegalne udostępnianie sygnału płatnej platformy telewizyjnej innym osobom. Według śledczych mężczyzna miał rozpowszechniać dostęp do kanałów premium bez zgody usługodawcy, wykorzystując specjalnie przygotowany dekoder. Policja przypomina, że takie działanie jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat więzienia.
Co się zmienia
Służby coraz częściej prowadzą działania wymierzone w tak zwany sharing, czyli nielegalne udostępnianie uprawnień do płatnych usług cyfrowych. To kolejny przypadek w Warszawie, w którym zatrzymano osobę czerpiącą korzyść majątkową z nielegalnego dzielenia sygnału telewizyjnego.
Sprawa pokazuje, że operatorzy i policja ściśle współpracują, aby namierzać osoby rozpowszechniające dostęp do płatnych pakietów.
Fakty
-
Zatrzymany miał udostępniać sygnał telewizyjny bez zgody usługodawcy
Według Policji mężczyzna przekazywał sygnał z płatnej platformy innym osobom, korzystając ze specjalnie przygotowanego dekodera.
-
Sharing odbywał się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
Funkcjonariusze wskazują, że działanie nie było przypadkowe. Sprzęt był celowo przystosowany do dzielenia sygnału.
-
Policja znalazła dekoder oraz aktywną kartę z pełnym pakietem telewizyjnym
Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono urządzenie z najwyższymi pakietami, a także adresy IP ośmiu odbiorców nielegalnie udostępnianego sygnału.
-
Postępowanie obejmuje zarówno nadawcę, jak i odbiorców
Policjanci informują, że tożsamość wszystkich korzystających z nielegalnego sygnału została zabezpieczona. Odbiorcy również mogą ponieść odpowiedzialność.
-
Za sharing grozi do 3 lat więzienia
Udostępnianie płatnych usług cyfrowych bez zgody właściciela jest przestępstwem, nawet gdy odbywa się w wąskim gronie znajomych.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Korzystanie z nielegalnie udostępnianych kanałów telewizyjnych może skończyć się odpowiedzialnością prawną.
-
Nawet odbiorca sygnału, który „tylko ogląda”, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli korzysta z nielegalnego źródła.
-
Operatorzy współpracują z Policją, aby identyfikować nieautoryzowanych użytkowników na podstawie adresów IP i numerów kart.
-
Warto upewnić się, że każdy dostęp do telewizji cyfrowej pochodzi z legalnego źródła, aby uniknąć wysokich kosztów i problemów prawnych.
Policja zatrzymała 35 letniego mieszkańca Pragi Północ, który miał nielegalnie udostępniać sygnał płatnej platformy telewizyjnej. Zabezpieczono dekoder, kartę abonencką oraz dane ośmiu odbiorców. Sharing to poważne przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia, a sprawa pokazuje, że służby coraz skuteczniej namierzają osoby zaangażowane w ten proceder.
