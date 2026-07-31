Robisz to po powrocie do domu? W czasie upałów większość osób popełnia ten sam błąd
Po wejściu do nagrzanego mieszkania wiele osób odruchowo otwiera wszystkie okna na oścież. Choć wydaje się to najlepszym sposobem na schłodzenie wnętrza, w środku dnia efekt może być dokładnie odwrotny. Eksperci zwracają uwagę, że to jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas upałów.
Gorące powietrze zamiast chłodu
Gdy na zewnątrz temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, szerokie otwarcie okien w ciągu dnia powoduje, że do mieszkania wpada jeszcze gorętsze powietrze. Ściany, podłogi i meble szybko się nagrzewają, a po zachodzie słońca oddają ciepło przez wiele godzin.
W efekcie wieczorem w mieszkaniu może być jeszcze cieplej niż na zewnątrz.
Lepszy sposób na chłodniejsze mieszkanie
Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie dopływu gorącego powietrza w najcieplejszej części dnia.
Warto:
- zasłonić rolety lub żaluzje od strony nasłonecznionej,
- zamknąć okna między późnym rankiem a wieczorem, gdy na zewnątrz panuje największy upał,
- wietrzyć mieszkanie wcześnie rano oraz późnym wieczorem lub w nocy, kiedy temperatura wyraźnie spada.
To prosty sposób, który pozwala utrzymać w domu znacznie przyjemniejsze warunki bez użycia klimatyzacji.
Uważaj na przeciąg
Choć przeciąg daje chwilowe uczucie ulgi, w czasie największego upału nie schłodzi mieszkania, jeśli do środka napływa bardzo gorące powietrze. W wielu przypadkach prowadzi jedynie do szybszego nagrzewania pomieszczeń.
Nie zapominaj o urządzeniach elektrycznych
Dodatkowym źródłem ciepła są urządzenia pozostawione w trybie pracy lub czuwania. Komputery, telewizory, piekarniki czy tradycyjne żarówki podnoszą temperaturę w mieszkaniu. W czasie upałów warto ograniczyć korzystanie z nich do niezbędnego minimum.
Kilka prostych zasad może zrobić dużą różnicę
Podczas fali upałów nie zawsze potrzebna jest klimatyzacja. Odpowiednie wietrzenie, zasłonięcie okien i ograniczenie nagrzewania wnętrza pozwalają obniżyć temperaturę w mieszkaniu nawet o kilka stopni. Właśnie dlatego eksperci podkreślają, że odruchowe otwieranie wszystkich okien zaraz po powrocie do domu w środku gorącego dnia to błąd, który zamiast pomóc, często jeszcze pogarsza sytuację.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.