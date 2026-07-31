Robisz to po powrocie do domu? W czasie upałów większość osób popełnia ten sam błąd

31 lipca 2026 17:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Po wejściu do nagrzanego mieszkania wiele osób odruchowo otwiera wszystkie okna na oścież. Choć wydaje się to najlepszym sposobem na schłodzenie wnętrza, w środku dnia efekt może być dokładnie odwrotny. Eksperci zwracają uwagę, że to jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas upałów.

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Upały w Warszawie. Syrenka, most i Stadion Narodowy. Zbliżenie na termometr, który pokazuje 32 stopnie. | Grafika wygenerowana przy pomocy AI.
Ostrzeżenie przed upałami w Warszawie. | Grafika wygenerowana przy pomocy AI.

Gorące powietrze zamiast chłodu

Gdy na zewnątrz temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, szerokie otwarcie okien w ciągu dnia powoduje, że do mieszkania wpada jeszcze gorętsze powietrze. Ściany, podłogi i meble szybko się nagrzewają, a po zachodzie słońca oddają ciepło przez wiele godzin.

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W efekcie wieczorem w mieszkaniu może być jeszcze cieplej niż na zewnątrz.

Lepszy sposób na chłodniejsze mieszkanie

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie dopływu gorącego powietrza w najcieplejszej części dnia.

Warto:

  • zasłonić rolety lub żaluzje od strony nasłonecznionej,
  • zamknąć okna między późnym rankiem a wieczorem, gdy na zewnątrz panuje największy upał,
  • wietrzyć mieszkanie wcześnie rano oraz późnym wieczorem lub w nocy, kiedy temperatura wyraźnie spada.

To prosty sposób, który pozwala utrzymać w domu znacznie przyjemniejsze warunki bez użycia klimatyzacji.

Uważaj na przeciąg

Choć przeciąg daje chwilowe uczucie ulgi, w czasie największego upału nie schłodzi mieszkania, jeśli do środka napływa bardzo gorące powietrze. W wielu przypadkach prowadzi jedynie do szybszego nagrzewania pomieszczeń.

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Nie zapominaj o urządzeniach elektrycznych

Dodatkowym źródłem ciepła są urządzenia pozostawione w trybie pracy lub czuwania. Komputery, telewizory, piekarniki czy tradycyjne żarówki podnoszą temperaturę w mieszkaniu. W czasie upałów warto ograniczyć korzystanie z nich do niezbędnego minimum.

Kilka prostych zasad może zrobić dużą różnicę

Podczas fali upałów nie zawsze potrzebna jest klimatyzacja. Odpowiednie wietrzenie, zasłonięcie okien i ograniczenie nagrzewania wnętrza pozwalają obniżyć temperaturę w mieszkaniu nawet o kilka stopni. Właśnie dlatego eksperci podkreślają, że odruchowe otwieranie wszystkich okien zaraz po powrocie do domu w środku gorącego dnia to błąd, który zamiast pomóc, często jeszcze pogarsza sytuację.

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