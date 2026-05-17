Rodzice coraz częściej odbierają dzieci wcześniej ze szkół. Powód wraca wraz z cieplejszą pogodą

17 maja 2026 13:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wraca problem, o którym wielu rodziców mówi co roku. W szkołach i przedszkolach coraz częściej pojawiają się informacje o kolejnych infekcjach, a część rodziców decyduje się odbierać dzieci wcześniej lub ograniczać udział w zajęciach dodatkowych.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Największe obawy budzą sytuacje, gdy w jednej klasie lub grupie nagle zaczyna brakować kilku uczniów. Rodzice wymieniają się informacjami w mediach społecznościowych i pytają, czy problem dotyczy także innych placówek.

Rodzice obserwują ten sam problem

W wielu warszawskich grupach lokalnych pojawiają się wpisy dotyczące:

  • zwiększonej liczby infekcji,
  • osłabienia dzieci,
  • wysokiej temperatury w salach,
  • problemów z wentylacją.

Część rodziców zwraca uwagę, że przy nagłych zmianach pogody dzieci szybciej łapią infekcje, a przepełnione klasy dodatkowo utrudniają ograniczanie zachorowań.

Problem szczególnie widoczny jest w dużych miastach, gdzie klasy bywają bardzo liczne, a dzieci spędzają ze sobą wiele godzin dziennie.

Szkoły apelują o ostrożność

Placówki przypominają rodzicom, aby nie wysyłać chorych dzieci na zajęcia. Dyrektorzy szkół podkreślają, że nawet niewielkie objawy mogą szybko doprowadzić do kolejnych zachorowań w klasie.

Rodzice przyznają jednak, że w praktyce wielu opiekunów ma problem z organizacją pracy i opieki nad dziećmi w domu.

Warszawiacy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem

Mieszkańcy stolicy coraz częściej narzekają także na wysoką temperaturę w szkołach i przedszkolach. W starszych budynkach sale potrafią nagrzewać się bardzo szybko, co wpływa na samopoczucie dzieci i nauczycieli.

W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze, że dzieci wracają do domu zmęczone i osłabione już po kilku godzinach zajęć.

Co to oznacza dla Ciebie?

Rodzice powinni zwracać uwagę przede wszystkim na:

  • pierwsze objawy infekcji,
  • odpowiednie nawodnienie dzieci,
  • temperaturę w salach,
  • komunikaty przekazywane przez szkoły i przedszkola.

Warto również pamiętać, że okres przejściowy między chłodniejszymi a cieplejszymi dniami często oznacza większą liczbę zachorowań wśród dzieci.

Eksperci przypominają, że szybka reakcja i pozostawienie chorego dziecka w domu może ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji w całej klasie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna