Rodzice coraz częściej odbierają dzieci wcześniej ze szkół. Powód wraca wraz z cieplejszą pogodą
Wraz z nadejściem cieplejszych dni wraca problem, o którym wielu rodziców mówi co roku. W szkołach i przedszkolach coraz częściej pojawiają się informacje o kolejnych infekcjach, a część rodziców decyduje się odbierać dzieci wcześniej lub ograniczać udział w zajęciach dodatkowych.
Największe obawy budzą sytuacje, gdy w jednej klasie lub grupie nagle zaczyna brakować kilku uczniów. Rodzice wymieniają się informacjami w mediach społecznościowych i pytają, czy problem dotyczy także innych placówek.
Rodzice obserwują ten sam problem
W wielu warszawskich grupach lokalnych pojawiają się wpisy dotyczące:
- zwiększonej liczby infekcji,
- osłabienia dzieci,
- wysokiej temperatury w salach,
- problemów z wentylacją.
Część rodziców zwraca uwagę, że przy nagłych zmianach pogody dzieci szybciej łapią infekcje, a przepełnione klasy dodatkowo utrudniają ograniczanie zachorowań.
Problem szczególnie widoczny jest w dużych miastach, gdzie klasy bywają bardzo liczne, a dzieci spędzają ze sobą wiele godzin dziennie.
Szkoły apelują o ostrożność
Placówki przypominają rodzicom, aby nie wysyłać chorych dzieci na zajęcia. Dyrektorzy szkół podkreślają, że nawet niewielkie objawy mogą szybko doprowadzić do kolejnych zachorowań w klasie.
Rodzice przyznają jednak, że w praktyce wielu opiekunów ma problem z organizacją pracy i opieki nad dziećmi w domu.
Warszawiacy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem
Mieszkańcy stolicy coraz częściej narzekają także na wysoką temperaturę w szkołach i przedszkolach. W starszych budynkach sale potrafią nagrzewać się bardzo szybko, co wpływa na samopoczucie dzieci i nauczycieli.
W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze, że dzieci wracają do domu zmęczone i osłabione już po kilku godzinach zajęć.
Co to oznacza dla Ciebie?
Rodzice powinni zwracać uwagę przede wszystkim na:
- pierwsze objawy infekcji,
- odpowiednie nawodnienie dzieci,
- temperaturę w salach,
- komunikaty przekazywane przez szkoły i przedszkola.
Warto również pamiętać, że okres przejściowy między chłodniejszymi a cieplejszymi dniami często oznacza większą liczbę zachorowań wśród dzieci.
Eksperci przypominają, że szybka reakcja i pozostawienie chorego dziecka w domu może ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji w całej klasie.
