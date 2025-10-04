Rodzice dostaną nawet 2700 zł miesięcznie. Bez progów dochodowych i bez zbędnych formalności
Rodzice małych dzieci w Polsce mogą korzystać z wyjątkowego wsparcia finansowego, które nie zależy od zarobków ani statusu materialnego. Program „Aktywny Rodzic”, wprowadzony jesienią 2024 roku, to prawdziwa rewolucja – w niektórych przypadkach rodziny mogą liczyć na nawet 2700 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Rewolucja w świadczeniach dla rodzin
Nowy program został przygotowany z myślą o tym, aby ułatwić rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci. To odpowiedź na rosnące koszty życia i potrzebę większego wsparcia dla rodzin w Polsce. Najważniejszym elementem jest brak progów dochodowych – świadczenia przysługują każdemu rodzicowi, który spełni określone kryteria związane z opieką nad dzieckiem.
Trzy filary programu
Świadczenia z „Aktywnego Rodzica” zostały podzielone na trzy ścieżki:
-
„Aktywny rodzic” – dla pracujących rodziców dzieci w wieku 12–35 miesięcy. Miesięcznie można otrzymać 1500 zł, a jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności – nawet 1900 zł.
-
„Aktywnie w żłobku” – dopłata do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To również 1500 zł (lub 1900 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością), ale świadczenie trafia bezpośrednio do placówki.
-
„Aktywnie w domu” – 500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy sami opiekują się dzieckiem w domu.
Do tego dochodzi świadczenie 800 plus, wypłacane na każde dziecko do 18. roku życia. Łącząc różne formy pomocy, rodzice mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 1300 zł aż do 2700 zł miesięcznie.
Kto może skorzystać i jak złożyć wniosek?
Świadczenia dostępne są dla rodziców dzieci w wieku od roku do 35 miesięcy. Wnioski można składać online – przez platformę PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia czy bankowość elektroniczną – lub w formie papierowej w ZUS. Dokumenty trzeba odnawiać raz w roku.
Dlaczego to takie ważne?
Program „Aktywny Rodzic” ma nie tylko realnie odciążyć domowe budżety, ale też zachęcić młodych ludzi do zakładania rodzin. Dzięki elastycznym rozwiązaniom rodzice sami decydują, czy chcą wrócić do pracy i korzystać ze żłobka, czy zostać w domu z dzieckiem.
Co to oznacza dla czytelników?
Każdy rodzic dziecka do 3 lat może otrzymać realne wsparcie finansowe – bez względu na zarobki. Warto sprawdzić, który z filarów programu najlepiej pasuje do Twojej sytuacji i złożyć wniosek jak najszybciej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.