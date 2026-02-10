Rodzice nie czekają do ostatniej chwili. Chodzi o 800 plus
Nowy okres świadczeniowy programu 800 plus rozpocznie się 1 czerwca, ale rodzice już teraz masowo składają wnioski. Dane ZUS pokazują, że wiele rodzin chce dopełnić formalności jak najszybciej, by zachować ciągłość wypłat.
Nowy okres świadczeniowy 800 plus coraz bliżej. Rodzice masowo składają wnioski
Zbliża się nowy okres wypłaty świadczenia wychowawczego 800 plus, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2027 roku. Choć do startu wypłat pozostało jeszcze kilka miesięcy, wielu rodziców nie zwleka ze złożeniem wniosków. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że zainteresowanie programem jest bardzo duże już na początku naboru.
Wnioski można składać od 1 lutego
Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to także rodzin, które obecnie pobierają świadczenie – złożenie nowego wniosku jest obowiązkowe, aby zachować prawo do dalszych wypłat.
ZUS podkreśla, że złożenie dokumentów do 30 kwietnia pozwala zachować ciągłość wypłat i otrzymać świadczenie bez przerwy już od czerwca.
Rodzice nie odkładają formalności
Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że od 1 do 10 lutego wpłynęło blisko 1,5 mln wniosków obejmujących ponad 2,2 mln dzieci. To pokazuje, że znaczna część rodziców decyduje się dopełnić formalności jak najwcześniej.
Szacuje się, że do świadczenia 800 plus uprawnionych jest w Polsce około 8 mln dzieci.
Co jeśli ktoś złoży wniosek później
Rodzice, którzy nie zdążą złożyć wniosku do końca kwietnia, nie tracą prawa do świadczenia, ale muszą liczyć się z opóźnieniem wypłaty.
- wniosek złożony od 1 do 31 maja – wypłata do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec,
- wniosek złożony od 1 do 30 czerwca – wypłata do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec,
- wniosek złożony po 30 czerwca – świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.
ZUS przypomina, że im wcześniej zostaną złożone dokumenty, tym szybciej pieniądze trafią na konto.
Tylko droga elektroniczna
Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie. Rodzice mają do wyboru kilka kanałów:
- platformę PUE ZUS,
- aplikację mZUS,
- portal Emp@tia,
- bankowość elektroniczną.
ZUS nie przyjmuje wniosków papierowych ani składanych osobiście w placówkach.
800 plus – 10 lat programu
W 2026 roku mija 10 lat od wprowadzenia programu wsparcia rodzin. Początkowo funkcjonował on jako 500 plus i przysługiwał wyłącznie na drugie i kolejne dziecko. W 2019 roku świadczenie rozszerzono także na pierwsze dziecko, a od stycznia 2024 roku jego wysokość została podniesiona do 800 zł miesięcznie.
Program pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu wsparcia rodzin w Polsce.
