Rodzice, planujcie urlopy! MEN podał terminy ferii i wakacji 2026/2027
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalny harmonogram roku szkolnego 2026/2027. Rodzice i uczniowie poznali już terminy ferii zimowych, przerw świątecznych oraz rozpoczęcia wakacji. Dzięki nowym datom wiele rodzin może wcześniej zaplanować urlopy, wyjazdy i organizację kolejnego roku szkolnego.
Największe zainteresowanie tradycyjnie budzą terminy ferii zimowych oraz zakończenia roku szkolnego.
Kiedy zacznie się rok szkolny 2026/2027?
Nowy rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie we wrześniu 2026 roku.
MEN podkreśla, że harmonogram został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego.
Terminy mają zapewnić równowagę między nauką a czasem przeznaczonym na odpoczynek uczniów.
Zimowa przerwa świąteczna
Uczniowie rozpoczną zimową przerwę świąteczną 23 grudnia 2026 roku.
Powrót do szkół zaplanowano po Nowym Roku.
Przerwa potrwa do 31 grudnia 2026 roku.
Ferie zimowe w trzech terminach
Podobnie jak w poprzednich latach ferie zimowe zostały podzielone na trzy tury.
Ma to ograniczyć tłok w popularnych miejscowościach turystycznych i poprawić bezpieczeństwo na drogach.
18–31 stycznia 2027
- dolnośląskie,
- łódzkie,
- opolskie,
- podkarpackie,
- podlaskie,
- śląskie.
1–14 lutego 2027
- lubelskie,
- mazowieckie,
- pomorskie,
- świętokrzyskie.
15–28 lutego 2027
- kujawsko-pomorskie,
- lubuskie,
- małopolskie,
- warmińsko-mazurskie,
- wielkopolskie,
- zachodniopomorskie.
Wiosenna przerwa świąteczna
Wielkanocna przerwa świąteczna została zaplanowana od 25 do 30 marca 2027 roku.
Dla wielu uczniów będzie to ostatni dłuższy odpoczynek przed egzaminami.
Matury i egzaminy
Dokładne daty matur oraz egzaminów ósmoklasisty mają zostać ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do 20 sierpnia 2026 roku.
Uczniowie ostatnich klas liceów i techników zakończą zajęcia już 30 kwietnia 2027 roku.
Kiedy rozpoczną się wakacje?
Oficjalne zakończenie zajęć dydaktycznych dla większości uczniów odbędzie się 25 czerwca 2027 roku.
Wakacje rozpoczną się dzień później — 26 czerwca 2027 roku.
Letnia przerwa potrwa tradycyjnie do końca sierpnia.
Co to oznacza dla rodzin?
- Rodzice mogą wcześniej planować urlopy i wyjazdy.
- Ferie zimowe ponownie odbędą się w trzech terminach.
- Wakacje rozpoczną się 26 czerwca 2027 roku.
- Przerwy świąteczne pozostaną zbliżone do poprzednich lat.
- Daty egzaminów poda później CKE.
