Rodzice ruszą do Kauflandu! Pampersy i pieluchy Kuniboo w ogromnej promocji tylko przez 3 dni
Od czwartku 13 października w Kauflandzie rusza promocja, która ucieszy rodziców małych dzieci. Sieć obniża ceny pieluch Pampers do 79,99 zł za opakowanie i oferuje nowość marki Kuniboo w akcji 1+1 gratis. Promocja potrwa tylko do soboty, 15 października.
Kaufland kusi rodziców promocją na pieluchy. Pampers i Kuniboo w supercenach od 13 do 15 października
Rodzice małych dzieci znów mają powód, by odwiedzić Kaufland. Od 13 do 15 października sieć przygotowała mocną promocję na pieluchy i pieluchomajtki — zarówno znanych marek, jak i swojej własnej linii Kuniboo.
Na klientów czeka popularna marka Pampers w opakowaniach liczących od 74 do 136 sztuk. W zależności od rozmiaru (od 2 do 7), cena jednej pieluchy w tej ofercie zaczyna się już od 0,59 zł. Promocja obejmuje zarówno klasyczne pieluchy, jak i pieluchomajtki Pampers Premium Care. Każde opakowanie kosztuje 79,99 zł – to jedna z najniższych cen tej marki w ostatnich tygodniach.
Jeszcze ciekawsza okazja czeka fanów marek własnych. Kaufland promuje nową linię Kuniboo Premium Pants i Kuniboo Premium Pieluchy – produkty oznaczone jako „NOWOŚĆ TYLKO W KAUFLANDZIE”. W ramach akcji Kup 1+1 gratis klienci mogą połączyć dowolne warianty pieluch lub pieluchomajtek, a drugie – tańsze opakowanie – otrzymują bezpłatnie. Promocja dotyczy m.in. rozmiarów 3 (4–9 kg, 92 szt.) i 5 (12–17 kg, 40 szt.).
Oferta obowiązuje od 13 do 15 października (czwartek–sobota) lub do wyczerpania zapasów. Kaufland zachęca rodziców do wcześniejszych zakupów, bo zainteresowanie akcją 1+1 gratis i marką Pampers jest zwykle bardzo duże.
