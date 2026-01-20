Rodzinne ogrody działkowe pod znakiem zapytania. Jest apel do rządu
Rodzinne ogrody działkowe w Polsce stopniowo znikają z mapy miast, a liczba dostępnych działek systematycznie się zmniejsza. Polski Związek Działkowców apeluje o pilne zmiany w przepisach, które mogłyby zatrzymać ten proces i ustabilizować sytuację prawną ROD.
Rodzinne ogrody działkowe pod presją zmian. PZD apeluje o korektę przepisów
W Polsce systematycznie maleje liczba rodzinnych ogrodów działkowych. Jak alarmuje Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, w większości ROD nie ma już wolnych działek, a jednocześnie postępuje proces ich stopniowej likwidacji. Zdaniem działkowców sytuację może jeszcze ustabilizować zmiana przepisów dotyczących gospodarowania gruntami państwowymi.
Co się dzieje z działkami ROD?
Pomimo dużego zainteresowania społeczeństwa ogrodami działkowymi, ich dostępność z roku na rok się zmniejsza. Przyczyną jest m.in. likwidacja części ROD pod inwestycje publiczne i komercyjne oraz trudności z ich odtwarzaniem.
Choć ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przewiduje obowiązek zapewnienia terenów zamiennych, w praktyce wiele gmin deklaruje brak gruntów, które mogłyby zostać przeznaczone na nowe ogrody. W efekcie pula dostępnych działek systematycznie się kurczy.
Projekt ustawy i postulaty działkowców
Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje obecnie nad projektem ustawy, która ma ułatwić realizację budownictwa społecznego poprzez przekazywanie gruntów Skarbu Państwa gminom oraz wprowadzenie preferencyjnych stawek za użytkowanie wieczyste.
Polski Związek Działkowców postuluje, aby projekt został rozszerzony także o rozwiązania dotyczące ROD. Zdaniem Związku istnieją ku temu obiektywne przesłanki społeczne i przestrzenne.
Grunty państwowe pod nowe ogrody
Pierwszy z kluczowych postulatów dotyczy możliwości nieodpłatnego przekazywania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz gmin z przeznaczeniem na zakładanie lub odtwarzanie ROD.
Takie rozwiązanie miałoby umożliwić samorządom skuteczniejsze planowanie przestrzenne oraz zapewnić tereny zastępcze dla ogrodów likwidowanych. Związek podkreśla, że brak dostępu do gruntów jest dziś główną barierą w zachowaniu ciągłości funkcjonowania ROD.
Problem opłat za użytkowanie wieczyste
Drugim istotnym zagadnieniem są opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zajmowanych przez ROD. Obecnie w wielu przypadkach stosowane są stawki właściwe dla nieruchomości wykorzystywanych komercyjnie.
Zdaniem PZD takie podejście jest sprzeczne z charakterem ogrodów działkowych, które pełnią funkcje społeczne, rekreacyjne i prozdrowotne. Związek proponuje wprowadzenie dedykowanej, niższej stawki opłat dla ROD oraz możliwości zwalniania stowarzyszeń ogrodowych z tych opłat w przypadku nowo zakładanych ogrodów.
Stanowisko samorządów
Postulaty działkowców znajdują poparcie części środowisk samorządowych. Przedstawiciele miast wskazują, że brak terenów na odtwarzanie ROD często blokuje realizację inwestycji publicznych.
Wprowadzenie jasnych zasad przekazywania gruntów państwowych mogłoby ułatwić zarówno rozwój infrastruktury, jak i zachowanie funkcji ogrodów działkowych w miastach.
Propozycje zmian legislacyjnych
Polski Związek Działkowców przygotował pakiet propozycji zmian, które obejmują m.in.:
- nieodpłatne przekazywanie gruntów państwowych gminom pod ROD,
- wprowadzenie preferencyjnej stawki opłaty za użytkowanie wieczyste dla ogrodów działkowych,
- możliwość zwolnienia stowarzyszeń ogrodowych z opłat w nowych ROD,
- ustanowienie prawa pierwokupu dla gmin w przypadku zbycia użytkowania wieczystego gruntów ROD.
Celem tych rozwiązań ma być stabilizacja sytuacji prawnej działkowców i ograniczenie dalszego zmniejszania liczby ogrodów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z działki ROD lub planujesz jej uzyskanie, zmiany legislacyjne mogą mieć bezpośredni wpływ na dostępność ogrodów w Twojej okolicy. Brak nowych regulacji może oznaczać dalsze ograniczanie liczby działek, zwłaszcza w dużych miastach.
Z kolei wprowadzenie proponowanych rozwiązań mogłoby zwiększyć szanse na powstawanie nowych ROD oraz poprawić stabilność prawną już istniejących ogrodów.
Podsumowanie
Rodzinne ogrody działkowe stoją dziś przed wyzwaniami związanymi z dostępnością gruntów i rosnącymi kosztami. Polski Związek Działkowców apeluje o uwzględnienie ROD w planowanych zmianach dotyczących gospodarowania gruntami państwowymi. Ostateczny kształt przepisów zdecyduje o tym, czy uda się zahamować dalsze zmniejszanie liczby działek w Polsce.
