Rok szkolny 2025/2026 zakończy się wcześniej. Jest decyzja MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram roku szkolnego 2025/2026. Uczniowie mogą już sprawdzić, kiedy zakończą się zajęcia i rozpoczną wakacje. W tym roku letnia przerwa zacznie się nieco wcześniej niż rok temu.
Oficjalna data zakończenia roku szkolnego 2026
Zgodnie z wytycznymi MEN, zakończenie roku szkolnego przypada na 26 czerwca 2026 roku. Jest to piątek, co wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów.
Wakacje rozpoczną się dzień później – w sobotę 27 czerwca 2026 roku.
W porównaniu z rokiem 2025 oznacza to przyspieszenie o 1 dzień. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie kończyli zajęcia 27 czerwca.
Dlaczego data zakończenia roku się zmienia?
Termin zakończenia roku szkolnego nie jest przypadkowy. Wynika z rozporządzenia MEN, które jasno określa zasady.
Zajęcia dydaktyczne kończą się zawsze w pierwszy piątek po 20 czerwca. Oznacza to, że data może przypadać między 21 a 27 czerwca, w zależności od układu kalendarza.
To rozwiązanie zapewnia jednolity harmonogram w całym kraju i ułatwia organizację pracy szkół.
Co dzieje się w ostatnich dniach roku szkolnego?
Choć formalne zakończenie przypada na konkretną datę, ostatnie dni czerwca mają zazwyczaj luźniejszy charakter. Uczniowie odbierają świadectwa, porządkują sprawy organizacyjne i uczestniczą w wydarzeniach szkolnych.
26 czerwca to dzień oficjalnego zamknięcia roku szkolnego i rozdania świadectw.
Rok szkolny 2026/2027. Kiedy uczniowie wrócą do szkół?
Nowy rok szkolny rozpocznie się standardowo 1 września 2026 roku. W 2026 roku dzień ten przypada we wtorek.
Oznacza to, że wakacje potrwają ponad 2 miesiące, co jest standardowym okresem przerwy letniej w Polsce.
Warszawa i duże miasta. Terminy takie same w całym kraju
Harmonogram roku szkolnego obowiązuje wszystkie szkoły publiczne w Polsce, w tym placówki w Warszawie. Oznacza to, że uczniowie w stolicy kończą rok szkolny w tym samym terminie co reszta kraju.
Nie ma regionalnych różnic w dacie rozpoczęcia wakacji. Wyjątkiem pozostają jedynie ferie zimowe, które są rozłożone w czasie.
Czy wakacje będą krótsze? MEN nie planuje zmian
W przestrzeni publicznej pojawiają się dyskusje o ewentualnym skróceniu wakacji. Argumentem jest m.in. zjawisko utraty wiedzy w trakcie długiej przerwy.
Na ten moment MEN nie planuje zmian w długości wakacji. Obowiązujący system pozostaje bez zmian.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź kluczowe daty
– zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2026
– początek wakacji: 27 czerwca 2026
– powrót do szkoły: 1 września 2026
– wakacje trwają ponad 2 miesiące
– daty obowiązują w całej Polsce
