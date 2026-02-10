Rolnicy wstrzymali oddech. Co ustalono ws. Mercosur?
Parlament Europejski poparł w Strasburgu wprowadzenie klauzuli ochronnej w ramach umowy handlowej UE–Mercosur. Nowy mechanizm ma umożliwić szybkie reagowanie w przypadku, gdy zwiększony import produktów rolnych z Ameryki Południowej zagrozi interesom unijnych rolników.
Parlament Europejski poparł mechanizm ochronny w umowie UE–Mercosur
Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów poparł wprowadzenie klauzuli ochronnej w ramach negocjowanej umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosuru. Nowe przepisy mają umożliwić szybkie reagowanie w sytuacji, gdy zwiększony import produktów rolnych z Ameryki Południowej zagrozi stabilności unijnego rynku i interesom europejskich rolników.
Wynik głosowania w Strasburgu
Podczas wtorkowego głosowania w Strasburgu za przyjęciem rozporządzenia opowiedziało się 483 europosłów. Przeciw było 102, a 67 wstrzymało się od głosu. Przyjęcie mechanizmu ochronnego uznano za istotny element równoważący skutki liberalizacji handlu w ramach przyszłej umowy UE–Mercosur, obejmującej Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj.
Na czym polega klauzula ochronna
Zgodnie z przyjętymi przepisami Unia Europejska będzie mogła tymczasowo zawiesić preferencje taryfowe na import wybranych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Mechanizm ma być uruchamiany w sytuacji, gdy spełnione zostaną jednocześnie dwa warunki:
- import określonych towarów wzrośnie o co najmniej 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat,
- ceny tych produktów będą co najmniej o 5 proc. niższe od cen obowiązujących na rynku unijnym.
Klauzula dotyczyć będzie m.in. takich produktów jak wołowina, drób, cukier czy cytrusy.
Kto może uruchomić procedurę
Postępowanie ochronne będzie mogło zostać wszczęte przez Komisję Europejską, państwo członkowskie lub przedstawicieli branży rolnej. Po uruchomieniu procedury możliwe będzie szybkie wprowadzenie ograniczeń, mających zapobiec destabilizacji rynku i nadmiernej presji cenowej na unijnych producentów.
Dodatkowo Komisja Europejska została zobowiązana do przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu co najmniej raz na sześć miesięcy raportów oceniających wpływ importu wrażliwych produktów rolnych na rynek UE.
Co dalej z umową UE–Mercosur
Przyjęte rozporządzenie wejdzie w życie dopiero po formalnym zatwierdzeniu przez Radę UE oraz po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kluczowym warunkiem pozostaje jednak ratyfikacja samej umowy handlowej UE–Mercosur przez Parlament Europejski.
Europosłowie zwrócili się także do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie zgodności umowy z traktatami unijnymi. Dopiero po zakończeniu tej procedury możliwe będzie pełne wdrożenie porozumienia.
Znaczenie dla unijnych rolników
Umowa handlowa z Mercosurem zakłada szerokie otwarcie unijnego rynku na produkty rolne z Ameryki Południowej w zamian za dostęp europejskiego przemysłu do tamtejszych rynków. Wprowadzenie klauzuli ochronnej ma zapewnić, że liberalizacja handlu nie odbędzie się kosztem unijnych rolników i pozwoli na reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
