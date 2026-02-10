Rolnicy wstrzymali oddech. Co ustalono ws. Mercosur?

10 lutego 2026 16:41 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Parlament Europejski poparł w Strasburgu wprowadzenie klauzuli ochronnej w ramach umowy handlowej UE–Mercosur. Nowy mechanizm ma umożliwić szybkie reagowanie w przypadku, gdy zwiększony import produktów rolnych z Ameryki Południowej zagrozi interesom unijnych rolników.

Fot. Pixabay

Parlament Europejski poparł mechanizm ochronny w umowie UE–Mercosur

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów poparł wprowadzenie klauzuli ochronnej w ramach negocjowanej umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Mercosuru. Nowe przepisy mają umożliwić szybkie reagowanie w sytuacji, gdy zwiększony import produktów rolnych z Ameryki Południowej zagrozi stabilności unijnego rynku i interesom europejskich rolników.

Wynik głosowania w Strasburgu

Podczas wtorkowego głosowania w Strasburgu za przyjęciem rozporządzenia opowiedziało się 483 europosłów. Przeciw było 102, a 67 wstrzymało się od głosu. Przyjęcie mechanizmu ochronnego uznano za istotny element równoważący skutki liberalizacji handlu w ramach przyszłej umowy UE–Mercosur, obejmującej Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj.

Na czym polega klauzula ochronna

Zgodnie z przyjętymi przepisami Unia Europejska będzie mogła tymczasowo zawiesić preferencje taryfowe na import wybranych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Mechanizm ma być uruchamiany w sytuacji, gdy spełnione zostaną jednocześnie dwa warunki:

  • import określonych towarów wzrośnie o co najmniej 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat,
  • ceny tych produktów będą co najmniej o 5 proc. niższe od cen obowiązujących na rynku unijnym.

Klauzula dotyczyć będzie m.in. takich produktów jak wołowina, drób, cukier czy cytrusy.

Kto może uruchomić procedurę

Postępowanie ochronne będzie mogło zostać wszczęte przez Komisję Europejską, państwo członkowskie lub przedstawicieli branży rolnej. Po uruchomieniu procedury możliwe będzie szybkie wprowadzenie ograniczeń, mających zapobiec destabilizacji rynku i nadmiernej presji cenowej na unijnych producentów.

Dodatkowo Komisja Europejska została zobowiązana do przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu co najmniej raz na sześć miesięcy raportów oceniających wpływ importu wrażliwych produktów rolnych na rynek UE.

Co dalej z umową UE–Mercosur

Przyjęte rozporządzenie wejdzie w życie dopiero po formalnym zatwierdzeniu przez Radę UE oraz po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kluczowym warunkiem pozostaje jednak ratyfikacja samej umowy handlowej UE–Mercosur przez Parlament Europejski.

Europosłowie zwrócili się także do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie zgodności umowy z traktatami unijnymi. Dopiero po zakończeniu tej procedury możliwe będzie pełne wdrożenie porozumienia.

Znaczenie dla unijnych rolników

Umowa handlowa z Mercosurem zakłada szerokie otwarcie unijnego rynku na produkty rolne z Ameryki Południowej w zamian za dostęp europejskiego przemysłu do tamtejszych rynków. Wprowadzenie klauzuli ochronnej ma zapewnić, że liberalizacja handlu nie odbędzie się kosztem unijnych rolników i pozwoli na reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

