Romanowski odpowiada na ENA. Mówi o „jawnych represjach”

18 lutego 2026 16:59 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Marcin Romanowski skomentował decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie o wydaniu wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania, zarzucając władzom działania o charakterze politycznym. Poseł PiS zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i podjęcie kolejnych kroków prawnych.

Romanowski reaguje na ENA. Zapowiada zawiadomienie o przestępstwie

Poseł PiS Marcin Romanowski odniósł się do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie o wydaniu wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie oskarżył przedstawicieli rządu oraz sądu o działania motywowane politycznie i zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ostre słowa po decyzji sądu

Romanowski napisał, że decyzja o ponownym wydaniu ENA opiera się – jego zdaniem – na tych samych dowodach i okolicznościach, które były już wcześniej przedmiotem rozstrzygnięcia. Wskazał na art. 231 Kodeksu karnego, dotyczący przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, zapowiadając podjęcie kolejnych kroków prawnych.

Wpis posła wywołał szeroką reakcję w mediach społecznościowych i wśród polityków różnych ugrupowań. Część komentujących podkreśla, że decyzja sądu jest elementem standardowej procedury prawnej, inni mówią o eskalacji sporu o charakterze politycznym.

Drugi ENA w tej sprawie

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania wobec Romanowskiego. To już drugi wniosek o ENA w jego sprawie – wcześniejszy został uchylony przez sąd.

Polityk jest podejrzany o popełnienie 19 przestępstw w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wydanie ENA umożliwia uruchomienie procedury zatrzymania i przekazania osoby ściganej między państwami Unii Europejskiej.

Azyl na Węgrzech

Marcin Romanowski przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie w grudniu 2024 roku uzyskał azyl polityczny. Od tamtego czasu pozostaje poza Polską. W kontekście ENA kluczowe znaczenie będzie miała decyzja władz w Budapeszcie oraz przebieg międzynarodowej procedury prawnej.

Sprawa ma wyraźny wymiar polityczny i wywołuje silne emocje zarówno w kraju, jak i za granicą. Dalszy rozwój wydarzeń będzie zależał od działań organów ścigania oraz stanowiska władz węgierskich.

 

Źródła: PAP, wiadomości.wp.pl

