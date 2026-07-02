Rondo de Gaulle’a będzie zamknięte. Kierowcy dostaną zawrotkę, autobusy pojadą objazdami
Od nocy z niedzieli na poniedziałek, około godziny 0:15, wykonawca wygrodzi tory na Rondzie de Gaulle’a. To kolejny etap remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich, który od końca maja zmienia organizację ruchu w centrum Warszawy. Przejazd przez tory na rondzie wróci do normalnego funkcjonowania dopiero w niedzielę 12 lipca, około godziny 23:30.
Jak pojadą kierowcy przez najbliższy tydzień
Przez cały okres prac, od 6 do 12 lipca, przejazdy przez torowisko na rondzie będą całkowicie zamknięte. Kierowcy jadący Nowym Światem z obu stron ronda będą mogli skręcić wyłącznie w prawo – jazda na wprost przez tory nie będzie możliwa. Żeby dostać się na drugą stronę torowiska, trzeba będzie skorzystać z tymczasowych przejazdów wyznaczonych przy ulicy Brackiej oraz przy Muzeum Narodowym.
To sprawdzony schemat – dokładnie taki sam mechanizm zawrotek działał już wcześniej przy remoncie przejazdów na Rondzie Czterdziestolatka i Rondzie Dmowskiego. Po zakończeniu prac na Rondzie de Gaulle’a do wyremontowania zostanie już tylko jeden przejazd w tym ciągu – na wysokości ulicy Emilii Plater.
Autobusy pojadą inaczej przez cały tydzień
Zmiany w ruchu kołowym wymuszają korekty w kursowaniu kilku linii autobusowych, obowiązujące od 5 do 12 lipca. Autobusy linii 111 jadące w kierunku Gocławia pojadą przez Most Świętokrzyski – z Nowego Światu skręcą w Świętokrzyską, dalej przez Kopernika, Tamkę, most, Wybrzeże Szczecińskie i z Wału Miedzeszyńskiego skierują się w stronę Ronda Waszyngtona.
Linie 128 i 175, jadące w kierunku Placu Piłsudskiego, z Alej Jerozolimskich pojadą ulicą Marszałkowską do Królewskiej i dalej do swojej pętli, omijając zamknięty przejazd. Pozostałe linie kursujące Nowym Światem na wprost przez Aleje Jerozolimskie skorzystają z tych samych tymczasowych zawrotek przez torowisko, co samochody osobowe.
To wciąż tylko jeden fragment większego remontu
Prace na Rondzie de Gaulle’a to element szerszego remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich, prowadzonego od końca maja na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona, gdzie ruch tramwajowy jest całkowicie wyłączony. W samych Alejach roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem – na wysokości ulicy Brackiej trwa betonowanie zabudowy torowiska, a między Emilii Plater a Rondem Dmowskiego pracuje już plasser, czyli podbijarka regulująca ułożony tor. Twarda nawierzchnia przejezdna zostanie utrzymana na całej długości trasy, między innymi na wniosek pogotowia ratunkowego.
Na półmetku prac nie ma ryzyka opóźnień w zakresach realizowanych poza wiaduktem – tramwaje mają wrócić do Alej Jerozolimskich w zapowiadanym terminie, czyli na początku sierpnia. Inaczej wygląda sytuacja na samym wiadukcie Mostu Poniatowskiego, gdzie trwają prace związane z naprawą dylatacji drogowych. Po demontażu torowiska okazało się, że zakres niezbędnych prac musi być większy, niż wynikało to z wcześniejszej dokumentacji obiektu. Tramwaje Warszawskie są obecnie w trakcie ustaleń z wykonawcą, Zarządem Dróg Miejskich oraz miejskimi jednostkami odpowiedzialnymi za ruch, dotyczących ostatecznego harmonogramu prac w tym miejscu.
Jak zaplanować przejazd przez centrum?
Jeśli codziennie przejeżdżasz przez Rondo de Gaulle’a w relacji północ-południe, licz się z koniecznością nadłożenia drogi przez cały najbliższy tydzień – jazda na wprost przez tory nie będzie możliwa aż do wieczora 12 lipca. Zaplanuj trasę z wyprzedzeniem, korzystając z tymczasowych zawrotek przy Brackiej lub Muzeum Narodowym, zamiast szukać objazdu dopiero na miejscu.
Jeśli korzystasz z autobusów linii 111, 128 lub 175, sprawdź nowy przebieg trasy przed wyjściem z domu – zmiany obowiązują tylko przez tydzień, ale mogą wydłużyć czas przejazdu, zwłaszcza na linii 111 skierowanej przez Most Świętokrzyski zamiast bezpośredniej trasy.
Kierowcy planujący przejazd w nocy z niedzieli na poniedziałek powinni pamiętać, że wygrodzenie torów zacznie się już około godziny 0:15 – jeśli poruszasz się w tym rejonie w nocy, zmiany mogą zaskoczyć Cię wcześniej, niż mogłoby się wydawać.
Jeśli remont Alej Jerozolimskich dotyczy Twojej codziennej trasy do pracy, warto śledzić komunikaty Tramwajów Warszawskich na bieżąco – kolejny etap, przejazd przy Emilii Plater, ruszy zaraz po zakończeniu prac na Rondzie de Gaulle’a, a harmonogram prac na Moście Poniatowskiego może się jeszcze zmienić ze względu na szerszy niż planowano zakres robót.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.