Ropa drożeje na giełdach i nic nie zapowiada zmian. Rynki patrzą na jeden punkt
Ceny ropy naftowej na światowych giełdach surowcowych kontynuują silny marsz w górę, a inwestorzy nie widzą przestrzeni do szybkiego odwrócenia tego trendu. Głównym czynnikiem skupiającym uwagę międzynarodowych rynków pozostaje rosnące ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz kluczowe decyzje kartelu OPEC+ dotyczące limitów wydobycia. Długotrwały wzrost notowań surowca odczuwają już polskie rafinerie, a w konsekwencji także kierowcy i przedsiębiorcy w całej Polsce. W stołecznych dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście wyższe stawki za paliwo rzutują na budżety firm transportowych oraz koszty codziennych dojazdów do pracy.
Kluczowy punkt uwagi rynków. Dlaczego notowania ropy skaczą w górę
Analitycy rynków finansowych wskazują, że jedynym punktem, na który patrzą obecnie wszyscy gracze giełdowi, jest sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu oraz szlaki morskie w Cieśninie Ormuz, przez które przechodzi znaczna część globalnego transportu surowca. Obawy o ewentualne zakłócenia w ciągłości dostaw wywołały presję na wzrost cen baryłki ropy Brent, której wyceny przekraczają poziom 88-90 dolarów, a amerykańska ropa WTI podrożała o ponad 7 proc. w ujęciu miesięcznym.
Dodatkowym czynnikiem wspierającym wysokie wyceny pozostaje powściągliwa polityka wydobywcza państw OPEC+, które nie zamierzają zwiększać podaży, dążąc do utrzymania wysokich marż na surowcu. Podstawą prawną regulującą kwestie bezpieczeństwa energetycznego oraz gospodarki rezerwami surowcowymi w Polsce jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.). Choć krajowe rezerwy gwarantują stabilność ciągłości dostaw do rafinerii, giełdowe skoki cen bezwzględnie przekładają się na stawki hurtowe i detaliczne.
Realia stołecznego rynku i presja na biznes. Wola, Mokotów i Śródmieście
Utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej uderzają bezpośrednio w warszawski sektor logistyki, usług oraz handlu. W największych stołecznych skupiskach biurowych w dzielnicy Wola (rejon ulicy Towarowej i Ronda Daszyńskiego) oraz na Mokotowie (Służewiec Przemysłowy) menedżerowie flot samochodowych muszą dokonywać korekt w planowanych budżetach operacyjnych na drugą połowę 2026 roku.
Z kolei na stacjach paliw zlokalizowanych w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście wyższe stawki hurtowe szybko przekładają się na podwyżki przy dystrybutorach. Rosnące koszty paliwa wpływają negatywnie na marże przedsiębiorstw dostawczych, korporacji taksówkarskich oraz dostaw e-commerce, co w dłuższej perspektywie grozi wzrostem ogólnego poziomu inflacji w stolicy.
Jak krok po kroku ograniczyć koszty paliwa przy rosnących cenach ropy
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci zminimalizować negatywny wpływ drożejącej ropy na domowy i firmowy budżet:
- Monitoruj ceny hurtowe i detaliczne na stacjach – weryfikuj stawki paliw na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu za pomocą aplikacji mobilnych przed tankowaniem.
- Wykorzystuj karty flotowe i programy lojalnościowe – łącz rabaty oferowane przez sieci paliwowe, redukując koszt litra o 15-20 groszy.
- Wdrożyć zasady eco-drivingu w codziennej jazdzie – płynne przyspieszanie oraz sprawdzanie ciśnienia w oponach pozwala ograniczyć zużycie paliwa o 10-12 proc.
- Pamiętaj o rejestracji e-faktur w systemie KSeF – dbanie o pełne rozliczenie kosztów paliwa pozwala firmom optymalizować zobowiązania podatkowe VAT i PIT/CIT.
- Rozważ korzystanie z komunikacji miejskiej ZTM – zastąp część przejazdów po Warszawie połączeniami metra i tramwajów, omijając zakorkowane ulice i oszczędzając paliwo.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.