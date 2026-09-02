Ropa drożeje na giełdach i nic nie zapowiada zmian. Rynki patrzą na jeden punkt

2 września 2026 10:10 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Ceny ropy naftowej na światowych giełdach surowcowych kontynuują silny marsz w górę, a inwestorzy nie widzą przestrzeni do szybkiego odwrócenia tego trendu. Głównym czynnikiem skupiającym uwagę międzynarodowych rynków pozostaje rosnące ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz kluczowe decyzje kartelu OPEC+ dotyczące limitów wydobycia. Długotrwały wzrost notowań surowca odczuwają już polskie rafinerie, a w konsekwencji także kierowcy i przedsiębiorcy w całej Polsce. W stołecznych dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście wyższe stawki za paliwo rzutują na budżety firm transportowych oraz koszty codziennych dojazdów do pracy.

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Pole naftowe wydobywające ropę naftową.
Pole naftowe wydobywające ropę naftową. Obraz poglądowy (Gemini).

Kluczowy punkt uwagi rynków. Dlaczego notowania ropy skaczą w górę

Analitycy rynków finansowych wskazują, że jedynym punktem, na który patrzą obecnie wszyscy gracze giełdowi, jest sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu oraz szlaki morskie w Cieśninie Ormuz, przez które przechodzi znaczna część globalnego transportu surowca. Obawy o ewentualne zakłócenia w ciągłości dostaw wywołały presję na wzrost cen baryłki ropy Brent, której wyceny przekraczają poziom 88-90 dolarów, a amerykańska ropa WTI podrożała o ponad 7 proc. w ujęciu miesięcznym.

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Dodatkowym czynnikiem wspierającym wysokie wyceny pozostaje powściągliwa polityka wydobywcza państw OPEC+, które nie zamierzają zwiększać podaży, dążąc do utrzymania wysokich marż na surowcu. Podstawą prawną regulującą kwestie bezpieczeństwa energetycznego oraz gospodarki rezerwami surowcowymi w Polsce jest ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.). Choć krajowe rezerwy gwarantują stabilność ciągłości dostaw do rafinerii, giełdowe skoki cen bezwzględnie przekładają się na stawki hurtowe i detaliczne.

Realia stołecznego rynku i presja na biznes. Wola, Mokotów i Śródmieście

Utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej uderzają bezpośrednio w warszawski sektor logistyki, usług oraz handlu. W największych stołecznych skupiskach biurowych w dzielnicy Wola (rejon ulicy Towarowej i Ronda Daszyńskiego) oraz na Mokotowie (Służewiec Przemysłowy) menedżerowie flot samochodowych muszą dokonywać korekt w planowanych budżetach operacyjnych na drugą połowę 2026 roku.

Z kolei na stacjach paliw zlokalizowanych w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście wyższe stawki hurtowe szybko przekładają się na podwyżki przy dystrybutorach. Rosnące koszty paliwa wpływają negatywnie na marże przedsiębiorstw dostawczych, korporacji taksówkarskich oraz dostaw e-commerce, co w dłuższej perspektywie grozi wzrostem ogólnego poziomu inflacji w stolicy.

Jak krok po kroku ograniczyć koszty paliwa przy rosnących cenach ropy

Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci zminimalizować negatywny wpływ drożejącej ropy na domowy i firmowy budżet:

  • Monitoruj ceny hurtowe i detaliczne na stacjach – weryfikuj stawki paliw na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu za pomocą aplikacji mobilnych przed tankowaniem.
  • Wykorzystuj karty flotowe i programy lojalnościowe – łącz rabaty oferowane przez sieci paliwowe, redukując koszt litra o 15-20 groszy.
  • Wdrożyć zasady eco-drivingu w codziennej jazdzie – płynne przyspieszanie oraz sprawdzanie ciśnienia w oponach pozwala ograniczyć zużycie paliwa o 10-12 proc.
  • Pamiętaj o rejestracji e-faktur w systemie KSeF – dbanie o pełne rozliczenie kosztów paliwa pozwala firmom optymalizować zobowiązania podatkowe VAT i PIT/CIT.
  • Rozważ korzystanie z komunikacji miejskiej ZTM – zastąp część przejazdów po Warszawie połączeniami metra i tramwajów, omijając zakorkowane ulice i oszczędzając paliwo.

 

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Źródło: forsal

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