Jedziesz na cmentarz przed Wszystkich Świętych? Możesz się zdziwić. Warszawa podaje zasady
Wiele osób nie czeka z wizytą na cmentarzu do 1 listopada. Groby są sprzątane, myte i dekorowane kilka dni wcześniej, a szczególnie dużo odwiedzających pojawia się w ostatni piątek i sobotę przed Wszystkich Świętych. W Warszawie może ich jednak czekać niespodzianka. Na trzech cmentarzach zarządzanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych samochodem nie będzie można wjechać już 30 i 31 października. Zakaz obowiązuje również 1 listopada.
Chodzi o Cmentarz Komunalny Północny, Cmentarz Wojskowy oraz Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie. Warszawski Zarząd Cmentarzy Komunalnych w aktualnych zasadach dotyczących wjazdu wyraźnie wskazuje, że samochody nie mogą wjeżdżać na teren cmentarzy 30 i 31 października oraz 1 listopada. W 2026 roku ma to szczególne znaczenie, ponieważ 30 października przypada w piątek, a 31 października w sobotę. To właśnie wtedy wiele osób planuje wcześniejszą wizytę, chcąc uniknąć największych tłumów w dniu Wszystkich Świętych.
30 i 31 października samochód trzeba będzie zostawić przed cmentarzem
Na co dzień możliwość wjazdu samochodem na warszawskie cmentarze komunalne istnieje. Od 1 października do 31 marca pojazdy osobowe mogą wjeżdżać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 15:30. W niedziele i święta obowiązuje całkowity zakaz ruchu samochodowego. Końcówka października jest jednak wyjątkiem od tych zasad. Mimo że 30 października jest piątkiem, a 31 października sobotą, w obu tych dniach wjazdu nie będzie. Zakaz obejmuje także niedzielę 1 listopada.
Nie oznacza to oczywiście zamknięcia samych nekropolii. Bramy warszawskich cmentarzy komunalnych w okresie od 1 października do 31 marca są otwarte codziennie od godziny 8:00 do zmroku. Ograniczenie dotyczy wjazdu samochodami na ich teren. W praktyce osoby planujące sprzątanie albo dekorowanie grobów w ostatnich dniach października powinny więc przygotować się na pozostawienie pojazdu poza cmentarzem i pokonanie dalszej drogi pieszo.
Normalnie za wjazd trzeba zapłacić. Są jednak ulgi
Poza okresem specjalnych ograniczeń wjazd na cmentarz odbywa się na podstawie przepustki. Standardowa opłata za jednorazowy wjazd samochodem osobowym wynosi obecnie 20 zł. Osoby, które ukończyły 75 lat, a także osoby posiadające legitymację osoby niepełnosprawnej, płacą stawkę ulgową wynoszącą 8 zł. Z opłaty zwolnione są natomiast osoby posiadające kartę parkingową wydawaną na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym.
Na Cmentarzu Północnym i Cmentarzu Wojskowym przepustki można kupować między innymi w automatach ustawionych w pobliżu bram wjazdowych. Automaty działają całodobowo. Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie przepustka dostępna jest natomiast wyłącznie w kancelarii cmentarza. Trzeba jednak pamiętać, że nawet zakupiona przepustka nie pozwoli ominąć zakazu obowiązującego 30 i 31 października oraz 1 listopada.
Na Cmentarzu Północnym jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać
Osoby wybierające się przed Wszystkich Świętych na Cmentarz Komunalny Północny powinny zwrócić uwagę również na dostęp do wody. Nekropolia posiada własną sieć wodociągową, ale instalacja jest wyłączana jesienią, gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej zera. Zarząd cmentarza wskazuje, że następuje to zwykle w październiku albo na początku listopada. Nie ma więc jednej stałej daty, od której krany przestają działać – wszystko zależy od warunków pogodowych. Osoby planujące pod koniec października dokładne mycie nagrobka nie powinny zakładać, że woda na pewno będzie jeszcze dostępna.
Na Cmentarzu Północnym trwa ponadto remont drogi wjazdowej od strony ulicy Wóycickiego. Zarząd Cmentarzy Komunalnych informuje, że ruch odbywa się tam wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Na początku września nie ma jeszcze podstaw, aby przesądzać, czy utrudnienie będzie występowało również pod koniec października, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne komunikaty.
Największe zmiany w ruchu dopiero zostaną ogłoszone
Zakaz wjazdu na teren cmentarzy to nie to samo co specjalna organizacja ruchu obowiązująca każdego roku w Warszawie podczas Wszystkich Świętych. W rejonie największych nekropolii wprowadzane są wtedy również zamknięcia ulic, zakazy parkowania, zmiany tras autobusów i tramwajów oraz specjalna komunikacja cmentarna. Na początku września 2026 roku pełny plan takich zmian na tegoroczny 1 listopada nie został jeszcze opublikowany. Nie należy więc zakładać, że organizacja ruchu będzie identyczna jak rok wcześniej.
Jedno wiadomo już teraz: osoby, które planowały wykorzystać piątek 30 października albo sobotę 31 października, aby podjechać samochodem bezpośrednio pod grób na Cmentarzu Północnym, Wojskowym lub Południowym, powinny zmienić plany. W tych dniach przepustki nie umożliwią wjazdu. Wcześniejsza wizyta nadal może pozwolić uniknąć największego tłoku z 1 listopada, ale samochód trzeba będzie pozostawić poza terenem nekropolii.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.