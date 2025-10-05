Rosja atakuje Polskę w nowy sposób. Generał ujawnia kulisy hybrydowej wojny
Rosyjskie ataki hybrydowe coraz częściej pojawiają się w Polsce – od sabotażu na kolei po próby destabilizacji życia publicznego. Generał Mieczysław Bieniek ujawnia, że wiele incydentów udało się stłumić w zarodku, ale ostrzega: zagrożenie nie minęło, a kolejne prowokacje mogą nadejść w każdej chwili.
Rosyjskie ataki hybrydowe w Polsce. Gen. Bieniek uspokaja: „Służby są w pełnej gotowości”
W Polsce coraz częściej mówi się o zagrożeniach związanych z rosyjskimi atakami hybrydowymi. W ostatnich miesiącach doszło do serii incydentów, które eksperci łączą z próbami destabilizacji sytuacji w kraju. Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdził, że służby są w stanie podwyższonej gotowości i regularnie udaremniają działania sabotażowe.
Sabotaż na kolei i inne incydenty
Jednym z najgłośniejszych zdarzeń było pozostawienie na torach 20-tonowego wagonu w dużym węźle kolejowym. Jak wskazują służby, tego typu prowokacje mogą prowadzić do katastrof i stanowią klasyczny element wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję.
Gen. Bieniek podkreślił, że nie wszystkie próby są nagłaśniane. – Nie mówimy o tym, ile zostało udaremnionych przypadków, bo nie chcemy wywołać nastroju paniki, ale czujność jest duża i nasze służby są w gotowości od wielu miesięcy – powiedział wojskowy.
Dlaczego Rosja nasila ataki hybrydowe?
Według eksperta, wzmożona aktywność Rosji wynika z sytuacji na froncie oraz presji gospodarczej, jakiej doświadcza Moskwa. Kreml próbuje przenieść ciężar konfliktu poza Ukrainę i testuje odporność państw NATO.
– Rosja eskaluje działania, ale widzimy, że paradoksalnie zintegrowały one Europę. Państwa zwiększają wydatki na obronność i inwestują we wspólne projekty, jak mechanizm SAFE – zauważył generał.
Polska odpowiedź na zagrożenia
Służby w Polsce nie ograniczają się jedynie do reagowania na incydenty. Regularnie prowadzone są ćwiczenia obejmujące scenariusze sabotażu infrastruktury krytycznej – od kolei, przez rurociągi, po podwodne kable energetyczne.
– Nieprzypadkowo widzimy intensyfikację ćwiczeń w wielu miastach. Angażowane są nie tylko wojsko i WOT, ale też straż pożarna i Służba Ochrony Kolei. To pokazuje, jak poważnie traktujemy te zagrożenia – podkreślił Bieniek.
Co dalej?
Eksperci ostrzegają, że ataki hybrydowe mogą się nasilać. Ich celem nie jest tylko sabotaż infrastruktury, ale także wpływanie na opinię publiczną i próby destabilizacji politycznej poprzez wspieranie skrajnych ugrupowań.
Generał Bieniek zaznacza jednak, że Polska jest przygotowana: – Wiele działań udało się stłumić w zarodku. Kluczowe jest utrzymanie wysokiej czujności i współpraca z sojusznikami.
