Rosja atakuje Polskę w sieci. Eksperci ostrzegają: ofiarą może być każdy z nas
Choć w mediach wiele mówi się o zagrożeniu militarnym, prawdziwa wojna coraz częściej toczy się nie na froncie, a w internecie. Sztab Generalny Wojska Polskiego alarmuje, że Rosja prowadzi wobec Polaków nieustanną kampanię dezinformacyjną, wykorzystującą tzw. „środki aktywne”. To niepozorne, ale wyjątkowo groźne działania psychologiczne i informacyjne, które mają siać chaos i podważać zaufanie obywateli do państwa.
Czym są rosyjskie „środki aktywne”?
To cały wachlarz technik – od manipulacji informacjami, przez akcje psychologiczne i cyberataki, po wspieranie ruchów ekstremistycznych czy organizowanie prowokacji politycznych. Celem jest osłabienie stabilności kraju i wpływanie na decyzje społeczne oraz polityczne.
Jak wyjaśniają eksperci, metody te mogą obejmować:
-
celowe prowokowanie incydentów granicznych i migracyjnych,
-
finansowanie radykalnych protestów i ruchów społecznych,
-
podsycanie strachu podczas kryzysów gospodarczych i politycznych,
-
manipulowanie informacjami w przestrzeni medialnej i społecznościowej.
KGB i współczesna wojna psychologiczna
Systematyczne działania tego typu zostały opracowane już przez KGB. Obecnie Rosja wdraża je na masową skalę, starając się wykorzystywać nie tylko armię, ale też instytucje polityczne, media, a nawet organizacje społeczne. Kluczowe jest zdobycie zaufania lub wywołanie lęku wśród zwykłych obywateli – bo to oni są głównym celem ataku.
Jak się bronić?
Sztab Generalny WP podkreśla, że najlepszą tarczą jest świadomość i krytyczne podejście do informacji. Każdy użytkownik internetu powinien z większą ostrożnością podchodzić do treści publikowanych w mediach społecznościowych, podcastach czy nagraniach wideo. Szczególnie groźne są zmanipulowane komentarze, które mają wywoływać emocje i wzbudzać poczucie zagrożenia.
Dlaczego to dotyczy każdego z nas?
Operacje psychologiczne nie są skierowane wyłącznie w polityków czy instytucje – to społeczeństwo jest głównym celem. Każdy udostępniony fake news, każdy zmanipulowany post czy komentarz to element większej układanki, której celem jest osłabienie Polski od środka.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli korzystasz z internetu, jesteś potencjalnym celem rosyjskich działań dezinformacyjnych. Najlepszą ochroną jest ostrożność – nie udostępniaj niesprawdzonych informacji i podchodź krytycznie do treści, które wzbudzają silne emocje.
