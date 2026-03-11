Rosja chwali decyzję dotyczącą Polski. Na Kremlu mówią o „słusznej decyzji”

Rosyjskie władze z zadowoleniem komentują informacje o możliwym udziale ich sportowców w mistrzostwach świata w kajakarstwie w Poznaniu. Według rosyjskich mediów zawodnicy mieliby wystąpić pod neutralną flagą. Polska federacja studzi jednak te doniesienia i podkreśla, że nie otrzymała jeszcze oficjalnej informacji w tej sprawie.

Rosja chwali decyzję dotyczącą zawodów w Polsce. Chodzi o mistrzostwa świata w Poznaniu

Rosyjskie media i przedstawiciele władz z zadowoleniem komentują informacje o możliwym udziale rosyjskich sportowców w mistrzostwach świata w kajakarstwie, które w sierpniu mają odbyć się w Poznaniu. Według rosyjskich źródeł zawodnicy mieliby wystąpić pod neutralną flagą. Polska strona podkreśla jednak, że nie otrzymała jeszcze oficjalnych informacji w tej sprawie.

Mistrzostwa świata w kajakarstwie w Polsce

Mistrzostwa świata w kajakarstwie zaplanowano na 26–30 sierpnia. Zawody odbędą się na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. W rywalizacji mają wziąć udział zawodnicy z wielu krajów, a organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowa Federacja Kajakarska.

Według rosyjskiej agencji informacyjnej TASS federacja miała zezwolić sportowcom z Rosji na udział w zawodach pod neutralną flagą. Taki model udziału sportowców z tego kraju jest stosowany w wielu dyscyplinach po rozpoczęciu wojny w Ukrainie.

Reakcja rosyjskich władz

Informacje o możliwym starcie rosyjskich kajakarzy w Poznaniu zostały w Rosji przyjęte z dużym zadowoleniem. Przedstawiciele rosyjskich władz podkreślają, że umożliwienie startu sportowcom pod neutralną flagą to krok w dobrą stronę.

W wypowiedziach dla rosyjskich mediów pojawiły się także oczekiwania, że Polska zapewni zawodnikom możliwość uzyskania wiz oraz warunki do bezproblemowego udziału w zawodach.

Dotychczasowe ograniczenia dla rosyjskich sportowców

Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie Polska w praktyce ogranicza udział rosyjskich sportowców w wydarzeniach organizowanych na swoim terytorium. Obywatele Rosji mają duże trudności z uzyskaniem polskich wiz, co w wielu przypadkach uniemożliwia im przyjazd na zawody.

Przykładem była sytuacja podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Z powodu braku wiz rosyjscy zawodnicy nie mogli wziąć udziału w rywalizacji.

Polska federacja studzi emocje

Polski Związek Kajakowy podkreśla jednak, że doniesienia rosyjskich mediów mogą być przedwczesne. W komentarzu dla mediów przedstawiciele związku wskazali, że nie otrzymali dotąd żadnego oficjalnego zapytania ani informacji dotyczącej udziału rosyjskich sportowców w mistrzostwach świata w Poznaniu.

Oznacza to, że ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze potwierdzona po stronie polskiej.

Fakty i tło sprawy

Od 2022 roku udział rosyjskich i białoruskich sportowców w międzynarodowych zawodach jest ograniczony. W wielu federacjach dopuszcza się ich start wyłącznie pod neutralną flagą, bez symboli narodowych.

Decyzje w tej sprawie są jednak podejmowane indywidualnie przez poszczególne federacje sportowe oraz organizatorów zawodów. W praktyce oznacza to, że w różnych dyscyplinach obowiązują odmienne zasady dotyczące startu zawodników z tych państw.

Co to oznacza dla zawodów w Poznaniu

Mistrzostwa świata w kajakarstwie w Poznaniu mają być jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w tej dyscyplinie w 2026 roku. Organizatorzy przygotowują się na udział najlepszych zawodników z całego świata.

Na razie nie ma jednak oficjalnej decyzji potwierdzającej udział rosyjskich sportowców w zawodach. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie zależeć od ustaleń między federacją międzynarodową, organizatorami oraz władzami odpowiedzialnymi za kwestie wizowe i organizacyjne.

