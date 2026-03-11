Rosja grozi Polsce. Padły przerażające słowa
Rosyjska retoryka wobec Polski ponownie się zaostrza. W ostatnich dniach przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej zaczęli publicznie formułować ostrzeżenia i sugestie dotyczące możliwej konfrontacji z NATO. Wypowiedzi te pojawiają się równolegle z nasilającą się kampanią dezinformacyjną prowadzoną w rosyjskich i białoruskich mediach państwowych.
Eksperci zwracają uwagę, że tego typu komunikaty często mają charakter propagandowy i są elementem wojny informacyjnej, która toczy się równolegle z konfliktem w Ukrainie.
Co powiedział szef rosyjskiego wywiadu
Podczas wizyty na Białorusi dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej Siergiej Naryszkin wygłosił wystąpienie, w którym ostro skrytykował Polskę oraz państwa bałtyckie. Zarzucił im „agresywną politykę” wobec Rosji i Białorusi oraz sugerował, że kraje te przygotowują się do konfrontacji.
Według jego słów Warszawa ma planować rozmieszczenie nawet dwóch milionów min przeciwpancernych wzdłuż granic z Białorusią i obwodem królewieckim. Naryszkin zasugerował również, że Polska stara się o dostęp do amerykańskiej broni jądrowej.
Najbardziej niepokojąca była jednak część wypowiedzi dotycząca ewentualnego konfliktu militarnego. Szef rosyjskiego wywiadu stwierdził, że w przypadku bezpośredniej konfrontacji NATO z tzw. Państwem Związkowym Rosji i Białorusi, to właśnie Polska oraz kraje bałtyckie miałyby jako pierwsze ponieść konsekwencje.
Słowa te wielu analityków interpretuje jako sygnał, że w scenariuszu eskalacji konfliktu Rosja mogłaby rozważać uderzenia na terytorium państw NATO znajdujących się najbliżej granic Białorusi i Rosji.
Stanowcza odpowiedź polskich władz
Na wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli zareagował prezydent Andrzej Duda. Podczas wizyty w Zagrzebiu podkreślił, że to Rosja odpowiada za eskalację napięć w regionie.
Prezydent przypomniał, że Moskwa zdecydowała się na rozmieszczenie broni nuklearnej na terytorium Białorusi, czyli znacznie bliżej granic NATO i Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, działania Sojuszu Północnoatlantyckiego mają charakter obronny i są odpowiedzią na agresywne działania Rosji.
Andrzej Duda określił wypowiedzi Naryszkina jako przykład dezinformacji i propagandy, które od lat są elementem rosyjskiej strategii komunikacyjnej.
Rzeszów w centrum rosyjskiej propagandy
W ostatnich tygodniach w rosyjskich mediach pojawiło się także wiele sugestii dotyczących Rzeszowa. Miasto to od początku wojny w Ukrainie pełni ważną rolę logistyczną w przekazywaniu pomocy dla Kijowa.
Niektórzy rosyjscy komentatorzy sugerowali możliwość ataków rakietowych na ten region. Jednocześnie pojawiły się wypowiedzi, które wskazywały, że taki scenariusz nie jest planowany w najbliższych miesiącach, między innymi ze względu na trwające rozmowy polityczne.
Eksperci zwracają uwagę, że tego typu komunikaty są typowym elementem presji informacyjnej i mają wywoływać niepokój w społeczeństwach państw NATO.
Fałszywe informacje o „polskich najemnikach”
Rosyjska propaganda rozpowszechnia także nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego udziału tysięcy Polaków w walkach w obwodzie kurskim. Według jednego z propagandowych przekazów niemal dwa tysiące „polskich najemników” miało zginąć podczas starć.
Informacje te zostały szybko zakwestionowane przez niezależne analizy. Okazało się, że grafika wykorzystana w rosyjskich materiałach została sfałszowana, a dane nie mają potwierdzenia w żadnych wiarygodnych źródłach.
Manipulacje informacyjne pojawiły się również na Białorusi. Tamtejsze władze twierdziły, że na granicy wykryto transport kilkuset kilogramów materiałów wybuchowych przywiezionych z Polski. Polskie służby stanowczo zdementowały te doniesienia, wskazując, że są one elementem kampanii propagandowej.
Co to oznacza dla czytelnika
Nasilenie agresywnej retoryki ze strony rosyjskich i białoruskich mediów jest przede wszystkim elementem wojny informacyjnej. Jej celem jest wzbudzanie niepokoju oraz podważanie zaufania do instytucji państwowych i sojuszy międzynarodowych.
Eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają, że w takich sytuacjach szczególnie ważne jest korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji i zachowanie ostrożności wobec sensacyjnych doniesień pochodzących z mediów kontrolowanych przez władze Rosji lub Białorusi.
Ostre wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli oraz kampania dezinformacyjna pokazują, że napięcia w regionie pozostają wysokie. Jednocześnie polskie władze podkreślają, że kraj jest częścią NATO i korzysta z gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu.
Dlatego eksperci przypominają, aby nie ulegać propagandowym przekazom i śledzić informacje pochodzące ze sprawdzonych źródeł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.