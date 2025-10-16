Rosja szykuje się do ataku na NATO? Cztery sygnały budzą grozę.
Rosja szykuje grunt pod atak na NATO? Cztery niepokojące sygnały z Kremla. Eksperci ostrzegają, że działania Moskwy zaczynają wykraczać poza wojnę na Ukrainie. Coraz częściej mówi się o przygotowaniach Kremla do konfrontacji z NATO. Wskazuje na to kilka przesłanek, które budzą niepokój na Zachodzie.
Wzmacnianie wojsk przy granicach
Rosja rozbudowuje swoją obecność wojskową na terenach graniczących z państwami Sojuszu. Tworzone są nowe dowództwa, a jednostki i sprzęt przerzucane są do rejonów strategicznych. Takie działania mogą świadczyć o przygotowaniach do presji militarnej lub nawet do działań ofensywnych.
Rekordowe wydatki na zbrojenia
Budżet obronny Rosji bije kolejne rekordy. Produkcja czołgów, samolotów, systemów obrony powietrznej i rakietowych rośnie w szybkim tempie. Co więcej, część zasobów jest przesuwana z frontu ukraińskiego w stronę granic NATO, co wywołuje obawy o intencje Moskwy.
Testowanie reakcji NATO
Kreml coraz śmielej sprawdza odporność Sojuszu. Dochodzi do naruszeń przestrzeni powietrznej, intensywnych manewrów przy granicach państw członkowskich oraz działań sabotażowych i wywiadowczych. To sposób na badanie reakcji i próbę zastraszenia Zachodu.
Alarmy ekspertów i wywiadu
Ośrodki analityczne i służby wywiadowcze sygnalizują, że Rosja nie kryje ambicji do wywierania siłowej presji na państwa NATO. Mówi się zarówno o możliwych ograniczonych uderzeniach militarnych, jak i o operacjach hybrydowych, których celem byłaby destabilizacja regionu.
Co to oznacza dla Polski i Europy
Narastające działania Moskwy stawiają w centrum uwagi wschodnią flankę NATO, gdzie Polska i państwa bałtyckie muszą być przygotowane na każdy scenariusz. To właśnie tutaj bezpieczeństwo całego Sojuszu może zostać wystawione na najcięższą próbę.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.