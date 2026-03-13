Rosja szykuje się do ataku? Specjalista alarmuje
Rosja może przygotowywać się do kolejnego etapu konfrontacji z państwami Zachodu. Taką opinię przedstawił analityk Ołeksij Melnyk z Centrum im. Razumkowa. Jego zdaniem Moskwa uważnie obserwuje rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie i może spróbować wykorzystać napięcia w regionie do zwiększenia presji na Europę.
Rosja obserwuje sytuację wokół Iranu
Ekspert zwrócił uwagę, że Rosja bardzo dokładnie analizuje wydarzenia związane z konfliktem wokół Iranu. W ostatnim czasie napięcia w regionie znacząco wzrosły po działaniach militarnych Stanów Zjednoczonych i Izraela.
Według Melnyka Iran stosuje strategię polegającą na wywoływaniu globalnej presji poprzez destabilizację rynku energetycznego. Choć Teheran nie jest w stanie bezpośrednio uderzyć w terytorium Stanów Zjednoczonych, może oddziaływać na światową gospodarkę poprzez napięcia w sektorze energii.
Brak przełomu w wojnie w Ukrainie
Analityk podkreśla, że jednocześnie sytuacja na froncie wojny w Ukrainie pozostaje trudna i nie widać przełomu, który zmieniłby dynamikę konfliktu.
W jego ocenie właśnie w takim momencie Rosja może próbować poszukiwać nowych sposobów nacisku na Zachód.
Możliwa próba wywołania kryzysu w Europie
Zdaniem Melnyka jednym ze scenariuszy może być próba wywołania napięcia w Europie. Nie musi to oznaczać bezpośredniego konfliktu zbrojnego, ale działania destabilizujące sytuację w regionie.
Ekspert wskazuje, że w teorii jednym z potencjalnych kierunków presji mogłyby być państwa bałtyckie. Nawet jeśli nie doszłoby do otwartego ataku, Rosja może próbować tworzyć napięcia polityczne, militarne lub energetyczne w różnych częściach Europy.
Nowa faza napięć z Zachodem
Według analityka działania Moskwy mogą oznaczać przygotowania do kolejnego etapu konfrontacji z państwami Zachodu.
Jego zdaniem Rosja może próbować wykorzystać sytuację międzynarodową do osłabienia jedności państw europejskich oraz rozproszenia ich uwagi w kilku regionach jednocześnie.
Co to oznacza dla czytelnika
Rosnące napięcia międzynarodowe mogą wpływać na bezpieczeństwo Europy oraz sytuację gospodarczą, szczególnie w sektorze energii. W takich warunkach eksperci coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę monitorowania sytuacji geopolitycznej i przygotowania państw na różne scenariusze.
W ocenie analityków Rosja uważnie obserwuje globalne napięcia i może próbować wykorzystać je do zwiększenia presji na Zachód. Choć nie wiadomo, jakie działania Moskwa podejmie w najbliższych miesiącach, eksperci podkreślają, że Europa powinna przygotować się na okres zwiększonej niestabilności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.