Rosja zaatakowała przy granicy z Polską. Skutki są tragiczne
Zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy doszło do groźnego ataku. Rosyjskie drony uderzyły w infrastrukturę energetyczną w Nowowołyńsku na Ukrainie. Skutki są poważne, a sytuacja budzi niepokój również po polskiej stronie.
Uderzenie niemal przy granicy. Trafiony kluczowy obiekt
Do ataku doszło w miejscowości oddalonej o około 5 km od Polski. To oznacza, że działania wojenne zbliżają się niebezpiecznie blisko naszego kraju.
Burmistrz Nowowołyńska, Borys Karpus, potwierdził, że trafiony został obiekt energetyczny. W wyniku uderzenia część miasta została odcięta od prądu. Pojawiły się również problemy z dostawami wody.
Skala zniszczeń jest na tyle duża, że służby wciąż walczą z pożarem i próbują opanować sytuację.
Zmasowany atak dronów. Nie wszystkie udało się zatrzymać
Rosja przeprowadziła szeroko zakrojoną operację z użyciem dronów typu Shahed. W sumie wykorzystano aż 133 maszyny.
Ukraińska obrona powietrzna zdołała zneutralizować większość zagrożenia, jednak nie wszystkie drony udało się przechwycić. Około 20 dotarło do wyznaczonych celów, powodując realne zniszczenia.
Ataki objęły nie tylko Wołyń, ale także inne regiony Ukrainy, w tym Odessę. Tam ucierpiały również osoby cywilne.
Tysiące ludzi bez prądu i wody
Skutki ataku są odczuwalne dla mieszkańców. Jak poinformował szef Wołyńskiej Administracji Obwodowej, Roman Romaniuk, ponad 30 tys. odbiorców zostało pozbawionych dostępu do energii elektrycznej.
Braki w dostawach prądu szybko przełożyły się także na problemy z wodą. To sytuacja, która paraliżuje codzienne życie i utrudnia funkcjonowanie całych dzielnic.
Co to oznacza dla Polski?
Choć atak miał miejsce po stronie ukraińskiej, jego bliskość nie pozostaje bez znaczenia. 5 km to dystans, który w realiach współczesnych konfliktów praktycznie nie stanowi żadnej bariery.
To kolejny sygnał, że sytuacja w regionie jest napięta i dynamiczna. Dla mieszkańców wschodniej Polski to także przypomnienie, jak blisko toczy się realny konflikt.
Napięcie rośnie, sytuacja wciąż się rozwija
Służby na miejscu nadal pracują, próbując opanować skutki ataku. Nie wiadomo jeszcze, czy to pojedyncze uderzenie, czy element szerszej operacji.
