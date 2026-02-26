Rosja znów zaatakowała. Wśród rannych 8 letnie dziecko, służby zakończyły akcję ratunkową

26 lutego 2026 14:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kolejny atak na ukraińskie miasto przyniósł tragiczne skutki. W wyniku rosyjskiego ostrzału Zaporoża liczba poszkodowanych wzrosła do 10 osób. Wśród rannych znajduje się 8 letnie dziecko.

Fot. Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych

Informację przekazały ukraińskie służby ratunkowe. Według wstępnych danych ucierpiało 5 kobiet i 4 mężczyzn. Wszystkim zapewniono pomoc medyczną. Większość osób została zakwalifikowana do leczenia ambulatoryjnego, co oznacza, że ich obrażenia nie wymagały długotrwałej hospitalizacji.

Zakończono działania ratownicze

Służby poinformowały, że akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia została już zakończona. Ratownicy przeszukali teren oraz sprawdzili wszystkie ogniska pożarów, które mogły powstać w wyniku ostrzału.

Na miejscu pracują obecnie służby komunalne. Ich zadaniem jest usuwanie zniszczeń oraz zabezpieczenie infrastruktury, która ucierpiała podczas ataku.

Ataki na infrastrukturę cywilną

Zaporoże od miesięcy znajduje się w strefie zagrożenia związanej z działaniami wojennymi. Ostrzały regularnie powodują zniszczenia budynków oraz infrastruktury miejskiej. Każdy kolejny atak zwiększa liczbę poszkodowanych i pogłębia kryzys humanitarny w regionie.

Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz reagowanie na komunikaty alarmowe. Sytuacja w regionie pozostaje napięta.

