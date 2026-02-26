Rosja znów zaatakowała. Wśród rannych 8 letnie dziecko, służby zakończyły akcję ratunkową
Kolejny atak na ukraińskie miasto przyniósł tragiczne skutki. W wyniku rosyjskiego ostrzału Zaporoża liczba poszkodowanych wzrosła do 10 osób. Wśród rannych znajduje się 8 letnie dziecko.
Informację przekazały ukraińskie służby ratunkowe. Według wstępnych danych ucierpiało 5 kobiet i 4 mężczyzn. Wszystkim zapewniono pomoc medyczną. Większość osób została zakwalifikowana do leczenia ambulatoryjnego, co oznacza, że ich obrażenia nie wymagały długotrwałej hospitalizacji.
Zakończono działania ratownicze
Służby poinformowały, że akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia została już zakończona. Ratownicy przeszukali teren oraz sprawdzili wszystkie ogniska pożarów, które mogły powstać w wyniku ostrzału.
Na miejscu pracują obecnie służby komunalne. Ich zadaniem jest usuwanie zniszczeń oraz zabezpieczenie infrastruktury, która ucierpiała podczas ataku.
Ataki na infrastrukturę cywilną
Zaporoże od miesięcy znajduje się w strefie zagrożenia związanej z działaniami wojennymi. Ostrzały regularnie powodują zniszczenia budynków oraz infrastruktury miejskiej. Każdy kolejny atak zwiększa liczbę poszkodowanych i pogłębia kryzys humanitarny w regionie.
Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz reagowanie na komunikaty alarmowe. Sytuacja w regionie pozostaje napięta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.