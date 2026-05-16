Rosjanin w rękach służb. Miał status „wora w zakonie”
Polskie służby zatrzymały obywatela Federacji Rosyjskiej, który według ustaleń funkcjonariuszy ma posiadać status tzw. „wora w zakonie”. To określenie odnosi się do jednej z najwyższych pozycji w postsowieckim świecie przestępczym. Mężczyzna może być powiązany z działalnością zorganizowanych grup przestępczych na terenie Polski.
Wspólna akcja CBŚP, ABW i Straży Granicznej
Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia w województwie mazowieckim. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej.
Jak informuje CBŚP, zatrzymany to obywatel Federacji Rosyjskiej, Wladimir D. Według ustaleń służb 79-letni mężczyzna miał zostać „koronowany” w 1982 roku. W świecie przestępczym taki status oznacza szczególną pozycję i wpływy.
Służby podejrzewają, że mężczyzna mógł nadzorować działalność podległej mu grupy. Chodzi między innymi o organizowanie planowanych przestępstw, kontrolowanie ich przebiegu oraz dzielenie pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.
Zielona nota Interpolu. To ostrzeżenie dla państw członkowskich
Wobec zatrzymanego wcześniej wydano zieloną notę Interpolu. Nie jest to międzynarodowy nakaz aresztowania, ale ważny sygnał ostrzegawczy dla organów ścigania.
Taka nota informuje państwa członkowskie, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W praktyce oznacza to, że służby w różnych krajach powinny zwrócić na nią szczególną uwagę.
W tym przypadku polskie służby uznały, że obecność Rosjanina na terytorium Polski wymaga reakcji. Sprawą zajęła się również Straż Graniczna.
Służby uruchomiły procedurę deportacyjną
Po zatrzymaniu Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Podstawą są przepisy ustawy o cudzoziemcach.
Procedura nie może jednak zakończyć się natychmiast. Według przekazanych informacji mężczyzna nie posiada ważnego dokumentu podróży. To oznacza, że służby muszą najpierw potwierdzić jego tożsamość.
Decyzją sądu 79-latek trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Pozostanie tam do czasu zakończenia czynności potrzebnych do przeprowadzenia deportacji.
Kim jest „wor w zakonie”?
Określenie „wor w zakonie” wywodzi się z rosyjskojęzycznego świata przestępczego. Oznacza osobę o bardzo wysokiej pozycji w hierarchii kryminalnej. Taki człowiek nie jest zwykłym członkiem grupy. Może pełnić funkcję autorytetu, rozjemcy lub nadzorcy.
Według służb status ten może wiązać się z wpływem na działania grup przestępczych. Chodzi nie tylko o wydawanie poleceń, ale też o kontrolę nad pieniędzmi i wewnętrznymi zasadami środowiska.
Dlatego zatrzymanie osoby z takim statusem ma znaczenie nie tylko formalne. Może ograniczyć wpływy środowisk przestępczych, które próbowały działać lub budować zaplecze w Polsce.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Ta sprawa pokazuje, że polskie służby monitorują nie tylko bieżące przestępstwa, ale także osoby, które mogą kierować przestępczością zorganizowaną z drugiego planu. To ważne, bo przy takich strukturach najgroźniejsi często nie są wykonawcy, lecz ludzie decydujący o finansach, wpływach i podziale zadań.
Na razie służby nie informują o szczegółach dotyczących ewentualnych przestępstw popełnionych w Polsce. Wiadomo jednak, że mężczyzna został uznany za osobę, której pobyt może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.
Sprawa będzie teraz zależeć od potwierdzenia tożsamości zatrzymanego oraz dalszych decyzji administracyjnych. Dopiero po zakończeniu tych procedur możliwe będzie skuteczne wydalenie go z Polski.
