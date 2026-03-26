Rossmann rozdaje drugi produkt za darmo i daje gigantyczną promocję. Klienci wykupią w mgnieniu oka
Rossmann oficjalnie uruchamia potężną ofensywę rabatową, która od dzisiaj, 26 marca 2026 roku, całkowicie wywraca do góry nogami rynek drogeryjny w Polsce. Zarząd popularnej sieci handlowej postanowił uderzyć w rosnące koszty życia obywateli, wprowadzając radykalne obniżki sięgające nawet 140 złotych na pojedynczym paragonie oraz uruchamiając agresywną mechanikę sprzedażową typu 1+1 gratis. Gigantyczne przeceny objęły luksusowe perfumy, chemię gospodarczą najwyższej klasy oraz zaawansowane systemy zapachowe do domów. Dlaczego analitycy rynku detalicznego radzą, aby z ostatecznymi decyzjami zakupowymi pod żadnym pozorem nie czekać do końca miesiąca, jakie dokładnie warunki musisz spełnić przy terminalu płatniczym, by system komputerowy naliczył 100 procent rabatu na drugi artykuł, i w jaki sposób największy rynkowy konkurent próbuje zablokować ten ruch, odpalając własną, niemal lustrzaną promocję na podstawowe kosmetyki pielęgnacyjne?
Matematyka promocji 1+1 gratis. Jak system nalicza darmowe produkty?
Głównym motorem napędowym najnowszej akcji promocyjnej jest mechanizm, który w branży handlowej nosi nazwę BOGO (z języka angielskiego: Buy One Get One). Oznacza to, że przy zakupie 2 sztuk towaru objętego promocją, cena 1 z nich jest redukowana na paragonie do absolutnego zera. Sieć zdecydowała się na zastosowanie tego potężnego narzędzia w segmencie domowych odświeżaczy powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem drogich, elektrycznych dyfuzorów zapachowych z naturalnymi olejkami marki Glade Aromatherapy. Są to urządzenia klasy premium, których cena regularna wynosi aż 69,99 złotych za 1 opakowanie.
Z perspektywy domowego budżetu, włożenie do koszyka 2 takich urządzeń generuje natychmiastową, twardą oszczędność na poziomie 70 złotych. Warto jednak zwrócić uwagę na kluczowy haczyk tej operacji. System kasowy jest zaprogramowany w taki sposób, że zawsze rabatuje produkt tańszy lub w tej samej cenie. Jeśli dobierzesz do drogiego dyfuzora tani wkład zapachowy za 15 złotych, system odejmie Ci od rachunku zaledwie te 15 złotych. Aby wyciągnąć z tej promocji rynkowe maksimum, należy zawsze łączyć w pary produkty o identycznej wartości nominalnej. Najważniejszym parametrem jest tu jednak czas. O ile standardowa gazetka sieci obowiązuje do wtorku 31 marca, o tyle akcja 1+1 na systemy zapachowe jest ofertą błyskawiczną i wygasa bezpowrotnie już w najbliższą sobotę, 28 marca o godzinie 23:59.
Luksus w cenie dyskontowej. Gigantyczne cięcia na półkach z perfumami
Zjawiskiem, które najbardziej przyciąga uwagę ekspertów od polityki cenowej, jest drastyczne ścięcie marż w dziale z oryginalnymi perfumami. Zapachy znanych domów mody od lat stanowiły w dyskontach produkty o bardzo sztywnych, wysokich cenach. Obecna strategia całkowicie zrywa z tym trendem, oferując obniżki, które deklasują oferty renomowanych perfumerii stacjonarnych. Skala tych cięć jest bezprecedensowa w 2026 roku.
Flagowym przykładem tej cenowej agresji jest woda toaletowa dla mężczyzn Rabanne Black XS w dużej pojemności 100 mililitrów. Jej cena na półce została zredukowana z pułapu 319,99 złotych do poziomu zaledwie 179,99 złotych, co daje fizyczną oszczędność rzędu 140 złotych na 1 flakonie. Podobny mechanizm zastosowano w dziale damskim, gdzie woda perfumowana Calvin Klein Eternity Moment (również we flakonie 100 mililitrów) staniała z 199,99 złotych na 119,99 złotych. Tego typu ruchy ze strony sieci to celowe, zaplanowane działanie mające na celu przyciągnięcie do sklepów klientów z grubszym portfelem, którzy zwabieni tanimi luksusowymi zapachami, z dużym prawdopodobieństwem zapełnią wózki również wysokomarżowymi produktami codziennego użytku.
Chemia gospodarcza i makijaż pod ostrzałem rabatów. Wojna o koszyk podstawowy
Oprócz produktów luksusowych i systemów zapachowych, na celownik wzięto również absolutne podstawy funkcjonowania każdego polskiego domu. W dzisiejszych czasach koszty chemii gospodarczej stanowią potężne obciążenie dla portfela. Sieć zareagowała na to przeceną popularnych kapsułek do prania Ariel All in 1 Pods (wersja do tkanin kolorowych). Opakowanie zawierające 44 sztuki staniało z 84,99 złotych na 49,99 złotych. Chłodna kalkulacja matematyczna pokazuje, że po uwzględnieniu tego rabatu, koszt 1 cyklu prania w automacie spada do racjonalnego poziomu 1,13 złotych, co w dobie szalejącej inflacji jest wynikiem wysoce pożądanym przez konsumentów.
Równolegle, potężne spadki cen uderzyły w asortyment pielęgnacyjny i tak zwaną kolorówkę. Renomowany krem do twarzy Dermika Imperial jest obecnie dostępny za 56,99 złotych (spadek z 95,99 złotych), a popularne serum dla mężczyzn Hagi Men 2 w 1 można nabyć za 38,99 złotych zamiast 69,99 złotych. W dziale makijażu flagowe produkty, takie jak mocno kryjący podkład Bourjois Always Fabulous Extreme Resist, przeceniono z 65,99 złotych na 36,99 złotych, a kultowy puder sypki Rimmel Match Perfection kosztuje aktualnie 26,49 złotych (obniżka z 49,99 złotych). Tak szeroki front obniżek na kosmetyki codziennego użytku to wyraźny sygnał, że walczy się tu o całkowitą dominację w podstawowym, comiesięcznym koszyku zakupowym Polaków.
Brutalna odpowiedź konkurencji. Lustrzana akcja na półkach w innej sieci
Rynek detaliczny w Polsce nie znosi jednak próżni, a akcje o tak gigantycznej skali rzadko pozostają bez natychmiastowej odpowiedzi. Konkurencyjna sieć Lidl, doskonale zdając sobie sprawę z odpływu klientów do drogerii, uruchomiła potężną operację blokującą. Uruchomiono tam niemal identyczną mechanikę zakupową, oferując asortyment znanej i powszechnie używanej marki Nivea w systemie 1+1 za przysłowiowy 1 grosz.
To klasyczny przykład wojny na wyniszczenie między wielkimi korporacjami handlowymi. Konsument staje przed wyborem, gdzie ulokować swój budżet na zapasy kosmetyczne. Rozbicie tej bitwy na 2 wielkie sieci zmusza kupujących do zaawansowanego planowania logistyki, ponieważ najlepsze oferty są celowo rozproszone po różnych lokalizacjach. Obie akcje – zarówno ta na dyfuzory zapachowe, jak i ta na markę Nivea – charakteryzują się jednak bardzo krótkim okresem ważności, co potęguje presję psychologiczną i wymusza na klientach dokonywanie natychmiastowych, często nieplanowanych wcześniej zakupów hurtowych.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 żelazne zasady polowania na darmowe produkty i rabaty
Agresywna wojna cenowa i gigantyczne przeceny rzędu 140 złotych to zjawisko niezwykle korzystne, ale pod warunkiem, że podejdziesz do niego z chłodną głową i kalkulatorem w ręku. Co to oznacza dla Ciebie w praktyce i jak powinieneś zaplanować swoje weekendowe wydatki, aby realnie ochronić domowy budżet przed pułapkami marketingu? Wdrożenie tych 4 twardych zasad pozwoli Ci wyjść z tej potyczki z pełnym portfelem i pełną szafą zapasów.
Po 1, natychmiast zreorganizuj swój kalendarz zakupów. Masz przed sobą 2 krytyczne daty, których pomylenie będzie Cię kosztować utratę pieniędzy. Jeśli Twoim priorytetem jest zdobycie darmowego odświeżacza powietrza w akcji 1+1, musisz fizycznie zapłacić za towar najpóźniej do zamknięcia sklepów w sobotę, 28 marca. Jeśli udasz się na zakupy w poniedziałek, system kasowy zablokuje tę opcję i policzy Ci 100 procent ceny za obie sztuki. Na zakup przecenionych kosmetyków z gazetki oraz perfum masz czas nieco dłużej, bo aż do wtorku, 31 marca.
Po 2, opanuj do perfekcji system parowania produktów przy promocjach typu BOGO. Pamiętaj żelazną zasadę kodowania kas: darmowy lub przeceniony o 99 procent jest zawsze produkt tańszy. Idąc na łowy po 2 dyfuzory zapachowe lub 2 kosmetyki pielęgnacyjne w dyskoncie, wybieraj zawsze z półki artykuły w tej samej cenie wyjściowej. Tylko połączenie 69,99 złotych z 69,99 złotych da Ci maksymalną, gwarantowaną przez regulamin korzyść finansową.
Po 3, podczas zakupu luksusowych perfum o pojemności 100 mililitrów z rabatem sięgającym 140 złotych, zachowaj bezwzględny rozsądek. Perfumy to towar niezwykle rotujący, który w okresie tak potężnych wyprzedaży znika z półek w ciągu kilku pierwszych godzin od otwarcia drogerii. Jeśli upatrzyłeś sobie konkretny zapach Rabanne lub Calvin Klein, skorzystaj z dedykowanej aplikacji mobilnej jeszcze przed wyjściem z domu, aby sprawdzić fizyczną dostępność wybranego flakonu w najbliższej placówce. Oszczędzi Ci to straty czasu i paliwa na jeżdżenie po całym mieście.
Po 4, przy robieniu zapasów ciężkiej chemii gospodarczej, takiej jak przecenione kapsułki do prania, zawsze weryfikuj 1 kluczowy parametr: cenę za pojedyncze użycie. Kwota 49,99 złotych za opakowanie wydaje się atrakcyjna, ale dopiero podzielenie jej przez liczbę 44 sztuk daje Ci twardy obraz sytuacji (1,13 złotych za pranie). Pamiętaj również, że kapsułki żelowe posiadają ścisły termin przydatności – po upływie kilkunastu miesięcy ich powłoka twardnieje i przestaje rozpuszczać się w bębnie pralki. Kupowanie 10 paczek na zapas mija się z celem ekonomicznym, dlatego zabezpiecz taką ilość, którą Twoja rodzina jest w stanie fizycznie zużyć w ciągu maksymalnie 12 miesięcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.