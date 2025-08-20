„Rosyjska prowokacja”. Kosiniak-Kamysz o wybuchu drona w Osinach
Na Lubelszczyźnie spadł rosyjski dron typu Shahed z materiałami wybuchowymi. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał incydent „rosyjską prowokacją” i zapowiedział pełny raport służb. MON podkreśla, że podobne ataki dronowe miały już miejsce w Mołdawii, Rumunii i krajach bałtyckich, a Polska natychmiast podniosła gotowość systemów obronnych.
„Rosyjska prowokacja”. Szef MON komentuje wybuch drona w Osinach
Na Lubelszczyźnie doszło do incydentu z udziałem drona wojskowego, który spadł w polu kukurydzy w Osinach. Prokuratura potwierdziła, że maszyna miała materiały wybuchowe. Eksperci wskazują, że był to rosyjski dron typu Shahed.
Kosiniak-Kamysz: to celowa prowokacja
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że incydent należy traktować jako prowokację ze strony Rosji. – Wszystko wskazuje na to, że jest to dron prowokacyjny ze strony Federacji Rosyjskiej – powiedział. Dodał, że zdarzenie miało miejsce w szczególnym momencie, gdy trwają dyskusje o pokoju, a Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO.
Reakcja MON i raport o naruszeniach
Szef MON poinformował, że zlecił przygotowanie pełnego raportu dotyczącego rosyjskiej prowokacji i wynikających z niej działań. Przypomniał, że podobne sytuacje miały miejsce już wcześniej w krajach regionu – osiem razy na terytorium Mołdawii, trzykrotnie w Rumunii, Litwie i na Łotwie. W większości były to ataki dronowe o prowokacyjnym charakterze. – Tym razem prowokacja dotyczy Polski – zaznaczył.
Podkreślił również, że polskie służby zareagowały natychmiast, podnosząc gotowość wszystkich systemów obronnych, w tym poderwanie śmigłowca około północy – podobnie jak ma to miejsce przy atakach dronowych na Ukrainę.
Wstrząs dla mieszkańców i śledztwo prokuratury
Eksplozja w Osinach była tak silna, że w pobliskich domach powybijane zostały szyby. Huk słychać było nawet w oddalonej o 10 kilometrów Krzywdzie. Mieszkańcy relacjonowali, że „cały dom się zatrząsł”.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała, że Żandarmeria Wojskowa potwierdziła obecność materiałów wybuchowych w szczątkach drona. Śledczy wstępnie wykluczyli scenariusz cywilny i przemytniczy. Sprawa jest badana, a zabezpieczone elementy maszyny przechodzą dalsze analizy.
Polska w stałym kontakcie z NATO
Minister Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska pozostaje w ścisłym kontakcie z sojusznikami z NATO. Incydent traktowany jest jako poważne ostrzeżenie i kolejna próba destabilizacji ze strony Rosji.
