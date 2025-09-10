Rosyjski dron strącony w Polsce! Jest nagranie. Już obiega sieć
Miniona noc przyniosła kolejne niepokojące informacje ze wschodniej Polski. W miejscowości Cześniki zarejestrowano moment strącenia rosyjskiego drona. Nagranie trafiło do sieci i w błyskawicznym tempie zaczęło się rozchodzić w mediach społecznościowych.
Cześniki: zarejestrowano strącenie rosyjskiego drona pic.twitter.com/OgYk1TLnMU
— Remiza.pl (@remizacompl) September 10, 2025
Nocne niebo rozświetlone przez wybuch
Na krótkim filmie widać nocny krajobraz i zaparkowany samochód. W tle pojawiają się rozbłyski światła, będące efektem działania polskiej obrony przeciwlotniczej. To kolejne potwierdzenie, że rosyjskie bezzałogowce naruszają polską przestrzeń powietrzną, a polskie wojsko reaguje natychmiast, neutralizując zagrożenie.
Część szerszej operacji
Według wcześniejszych komunikatów, tylko w ciągu jednej nocy wykryto nad Polską kilkanaście dronów, z których część została zestrzelona. W działaniach uczestniczyły nie tylko polskie siły, ale także sojusznicy z NATO. To pokazuje skalę zagrożenia i wagę incydentów, które już nie są pojedynczymi przypadkami, lecz elementem regularnych prowokacji ze strony Kremla.
Reakcja władz i służb
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało już rosyjskiego dyplomatę, któremu zostanie wręczona nota protestacyjna. Eksperci ostrzegają, że podobne wydarzenia mogą się powtarzać, a Rosja sprawdza odporność Polski i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mieszkańcy terenów przygranicznych proszeni są, aby w przypadku znalezienia szczątków dronów natychmiast powiadamiać służby i pod żadnym pozorem nie zbliżać się do obiektów.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Incydent w Cześnikach po raz kolejny pokazuje, że wojna tocząca się na Ukrainie bezpośrednio oddziałuje także na bezpieczeństwo Polski. To pierwszy raz od dziesięcioleci, kiedy na terytorium naszego kraju regularnie zestrzeliwane są obiekty wojskowe pochodzenia rosyjskiego.
