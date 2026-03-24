Rosyjski dron uderzył w centrum Lwowa. Uszkodzone mieszkania i świątynia, niezwykły szczegół ocalał

24 marca 2026 18:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rosyjski dron uderzył w centrum Lwowa. Uszkodzone zostały mieszkania i świątynia, ale niezwykły szczegół ocalał.

Fot. Warszawa w Pigułce

W centrum Lwowa doszło do kolejnego ataku z użyciem drona. Maszyna uderzyła w budynek mieszkalny w pobliżu klasztoru św. Andrzeja na placu Sobornym. Skala zniszczeń jest poważna, a wśród mieszkańców panuje duże poruszenie.

Uderzenie w zabudowę mieszkalną i obiekty sakralne

Z przekazów wynika, że w wyniku ataku uszkodzonych zostało co najmniej 17 mieszkań. Fala uderzeniowa objęła również zabudowania sakralne. Zniszczenia dotknęły dzwonnicy świątyni, a część kompleksu stanęła w ogniu.

To kolejny przykład uderzenia w gęsto zabudowaną przestrzeń miejską, gdzie obok mieszkań znajdują się ważne obiekty historyczne i religijne.

Zniszczenia i pożar po eksplozji

Eksplozja spowodowała rozległe uszkodzenia infrastruktury. W wielu lokalach wybite zostały okna, a elewacje budynków zostały naruszone. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczały teren i gasiły ogień.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują skalę zniszczeń – uszkodzone okna, naruszone konstrukcje oraz ślady po wybuchu w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.

Niezwykły szczegół przyciąga uwagę

Wśród zniszczeń uwagę zwrócił jeden szczegół. W jednym z uszkodzonych budynków, mimo wybitych szyb i zniszczeń, nienaruszony pozostał obraz Matki Bożej widoczny w oknie.

To właśnie ten element stał się symbolem dla wielu osób komentujących zdarzenie – jako znak nadziei w obliczu dramatycznych wydarzeń.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl