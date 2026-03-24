Rosyjski dron uderzył w centrum Lwowa. Uszkodzone mieszkania i świątynia, niezwykły szczegół ocalał

Rosyjski dron uderzył w centrum Lwowa. Uszkodzone zostały mieszkania i świątynia, ale niezwykły szczegół ocalał.
W centrum Lwowa doszło do kolejnego ataku z użyciem drona. Maszyna uderzyła w budynek mieszkalny w pobliżu klasztoru św. Andrzeja na placu Sobornym. Skala zniszczeń jest poważna, a wśród mieszkańców panuje duże poruszenie.
Uderzenie w zabudowę mieszkalną i obiekty sakralne
Z przekazów wynika, że w wyniku ataku uszkodzonych zostało co najmniej 17 mieszkań. Fala uderzeniowa objęła również zabudowania sakralne. Zniszczenia dotknęły dzwonnicy świątyni, a część kompleksu stanęła w ogniu.
To kolejny przykład uderzenia w gęsto zabudowaną przestrzeń miejską, gdzie obok mieszkań znajdują się ważne obiekty historyczne i religijne.
Zniszczenia i pożar po eksplozji
Eksplozja spowodowała rozległe uszkodzenia infrastruktury. W wielu lokalach wybite zostały okna, a elewacje budynków zostały naruszone. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczały teren i gasiły ogień.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują skalę zniszczeń – uszkodzone okna, naruszone konstrukcje oraz ślady po wybuchu w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.
Niezwykły szczegół przyciąga uwagę
Wśród zniszczeń uwagę zwrócił jeden szczegół. W jednym z uszkodzonych budynków, mimo wybitych szyb i zniszczeń, nienaruszony pozostał obraz Matki Bożej widoczny w oknie.
To właśnie ten element stał się symbolem dla wielu osób komentujących zdarzenie – jako znak nadziei w obliczu dramatycznych wydarzeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.