Rosyjski sabotażu udaremniony! Zatrzymano sprawców ataku na ukraińską firmę.

21 października 2025 17:40 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności

Rosyjski sabotaż udaremniony. Zatrzymano sprawców planowanego podpalenia siedziby ukraińskiej firmy. Służby w Polsce i Rumunii przeprowadziły wspólną operację, która pokrzyżowała plany rosyjskich agentów.

Trzyosobowa grupa przygotowywała atak na centralę ukraińskiej firmy kurierskiej w Bukareszcie. Zatrzymano dwóch sprawców w Rumunii i jednego w Polsce.

Napastnicy chcieli wykorzystać przesyłki zawierające materiały zapalne ukryte w słuchawkach i częściach samochodowych. Ich celem było wywołanie potężnego pożaru w budynku znajdującym się w centrum stolicy Rumunii.

Według śledczych akcja była elementem szerzej zakrojonych działań sabotażowych finansowanych przez Rosję. Miała nie tylko uderzyć w ukraińską infrastrukturę, ale też stworzyć poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i destabilizować sytuację w regionie.

 

 

 

Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl 

