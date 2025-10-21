Rosyjski sabotażu udaremniony! Zatrzymano sprawców ataku na ukraińską firmę.
Rosyjski sabotaż udaremniony. Zatrzymano sprawców planowanego podpalenia siedziby ukraińskiej firmy. Służby w Polsce i Rumunii przeprowadziły wspólną operację, która pokrzyżowała plany rosyjskich agentów.
Trzyosobowa grupa przygotowywała atak na centralę ukraińskiej firmy kurierskiej w Bukareszcie. Zatrzymano dwóch sprawców w Rumunii i jednego w Polsce.
Napastnicy chcieli wykorzystać przesyłki zawierające materiały zapalne ukryte w słuchawkach i częściach samochodowych. Ich celem było wywołanie potężnego pożaru w budynku znajdującym się w centrum stolicy Rumunii.
Według śledczych akcja była elementem szerzej zakrojonych działań sabotażowych finansowanych przez Rosję. Miała nie tylko uderzyć w ukraińską infrastrukturę, ale też stworzyć poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i destabilizować sytuację w regionie.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
