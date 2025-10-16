Rosyjskie drony jeszcze groźniejsze! Teraz mogą podpalać i detonować nad celem.
Rosyjskie Szachedy coraz groźniejsze. Ukraina ujawnia ich nowe możliwości. Rosyjskie drony-kamikadze „Gerań-2”, znane jako Szachedy, przeszły niebezpieczną modernizację.
Ukraina alarmuje, że na front trafiły wersje wyposażone w nowe typy głowic bojowych. To nie tylko ładunki wybuchowe – teraz drony mogą również podpalać cele i razić wojsko z powietrza, zanim dotrą do punktu uderzenia.
Detonacja nad celem
Największą nowością jest głowica odłamkowo-burząca z laserowym czujnikiem LiDAR, który pozwala na eksplozję w powietrzu, tuż nad wybranym celem. W praktyce oznacza to, że dron nie musi już uderzać bezpośrednio w pojazd czy budynek, aby wyrządzić ogromne szkody. Rozpryskujące się odłamki mają większy zasięg rażenia, co czyni te ataki trudniejszymi do odparcia.
Broń, która podpala
Nowe wersje dronów wyposażono także w głowice zapalające. Ukraina potwierdza, że już odnotowała ataki, podczas których poza eksplozją pojawiały się rozległe pożary. To zwiększa skuteczność broni na terenach zurbanizowanych i przemysłowych, gdzie ogień może wyrządzić jeszcze większe zniszczenia niż sama eksplozja.
Rosja nie zwalnia tempa
Zdaniem ukraińskich wojskowych Rosja wciąż rozwija technologie dronowe, dostosowując je do realiów frontu. Szachedy, które wcześniej były stosunkowo łatwe do zestrzelenia, stają się coraz bardziej wyrafinowaną bronią. Ukraina przyznaje, że nie nadąża za tempem rosyjskich modernizacji i apeluje o nowe systemy obrony powietrznej.
Co to oznacza dla wojny
Modernizacja Szachedów to sygnał, że Rosja stawia na broń tania, ale coraz bardziej śmiercionośną. Dla Ukrainy oznacza to dodatkową presję na systemy obrony powietrznej i konieczność szybszej współpracy z Zachodem w zakresie technologii antydronowych. Dla Europy to alarm, że konflikt wchodzi w etap, w którym tanie, masowo produkowane drony mogą zmieniać równowagę sił na polu bitwy.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.