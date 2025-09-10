Rosyjskie drony nad Polską. NATO reaguje, USA bez głosu!
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a NATO zapewniło o gotowości do obrony. Tymczasem Stany Zjednoczone milczą, a eksperci ostrzegają, że brak reakcji Donalda Trumpa może zostać odczytany jako słabość wobec Władimira Putina.
Dlaczego Trump milczy w sprawie dronów? Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, co wywołało alarm w Warszawie i reakcję NATO. Sojusz zapewnił o gotowości do obrony każdego skrawka swojego terytorium, a polskie lotnictwo uczestniczyło w operacji zestrzelenia maszyn. Mimo to, Stany Zjednoczone wciąż nie wydały oficjalnego oświadczenia. Milczenie Donalda Trumpa, zdaniem ekspertów, wystawia go na ryzyko politycznej kompromitacji wobec Władimira Putina.
NATO reaguje, USA milczą
Dowództwo NATO w Europie wydało jasny komunikat – naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej traktowane jest jako poważne zagrożenie, a Sojusz jest gotów odpowiedzieć na każdą podobną prowokację. Do działań obronnych włączyły się zarówno polskie siły, jak i jednostki NATO. Tymczasem Biały Dom i prezydent Donald Trump do tej pory nie zabrali głosu w tej sprawie.
„Trump wystawiony na śmieszność przez Putina”
Prof. Wawrzyniec Konarski, politolog i rektor Akademii Finansów i Biznesu „Vistula”, w rozmowie z radiową Jedynką podkreślił, że brak reakcji ze strony amerykańskiego prezydenta jest poważnym błędem. – Donald Trump powinien to skomentować, ponieważ w zasadzie jest dzisiaj wystawiony na śmieszność przez Władimira Putina – ocenił.
Ekspert zaznaczył, że dla reputacji politycznej Trumpa reakcja jest konieczna, i to w jednoznaczny sposób. – Trump często używa wielkich słów, ale nie idą za nimi konkretne działania. Teraz milczenie może zostać odczytane jako słabość – dodał Konarski.
NATO pokazuje siłę, Europa wspiera Polskę
W ocenie politologa reakcja Sojuszu potwierdza, że NATO działa jako sprawny mechanizm obronny. Kluczowe jest jednak przygotowanie zestawu realnych reakcji na kolejne prowokacje, które mogą powtarzać się w przyszłości.
Swoje stanowisko wyraziła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która zapewniła o pełnej solidarności z Polską. To – zdaniem ekspertów – ważny sygnał, ale w obliczu agresji ze strony Rosji potrzebne są także konkretne działania.
Według korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego, Trump ma dziś otrzymać w Gabinecie Owalnym raport wywiadowczy dotyczący incydentu. Niewykluczone, że dopiero po tej naradzie Biały Dom zdecyduje się na oficjalne stanowisko w sprawie dronów.
Kontekst artykułu 5 NATO
Prof. Konarski podkreśla, że to, co wydarzyło się w nocy, jest formą agresji wobec państwa członkowskiego NATO. Choć nie przesądza, czy to moment na uruchomienie art. 5, zwraca uwagę, że każde naruszenie przestrzeni powietrznej Sojuszu powinno być traktowane z pełną powagą.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.