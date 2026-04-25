Rowerowa rewolucja w Warszawie ma ciemną stronę. Jeden błąd na chodniku kosztuje teraz fortunę.
Warszawscy rowerzyści pod lupą policji i straży miejskiej. Najnowsze wytyczne na 2026 rok nie pozostawiają złudzeń: chwila nieuwagi lub jazda „na skróty” po chodniku na Marszałkowskiej czy Puławskiej może skończyć się mandatem, który przewyższa wartość niejednego jednośladu. Sprawdź, za co od dziś zapłacisz najwięcej i dlaczego Warszawa stała się najsurowszym miastem dla cyklistów.
Warszawa zainwestowała miliardy w ścieżki rowerowe, ale konflikt na linii rowerzysta-pieszy wciąż narasta. Jak wynika z analizy serwisu Forsal, rok 2026 przynosi drastyczne uszczelnienie systemu kar. W stolicy, gdzie tempo życia wymusza na rowerzystach (szczególnie kurierach jedzenia) ryzykowne manewry, nowe stawki mandatów mają być kubłem zimnej wody. Policja zapowiada częstsze kontrole w miejscach, gdzie ruch pieszy jest największy, od bulwarów wiślanych po okolice Złotych Tarasów.
Mandaty, które bolą. Za co warszawiacy zapłacą najwięcej?
Zgodnie z nowym taryfikatorem, najbardziej kosztownym błędem jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku lub przejściu. W warszawskich realiach, gdzie ścieżka rowerowa często nagle się kończy, zmuszając cyklistę do wjazdu między przechodniów, ryzyko mandatu rośnie skokowo. Kary za „jazdę wzdłuż po przejściu dla pieszych”, plagi warszawskich skrzyżowań, również poszybowały w górę. Chwila pośpiechu na rondzie Dmowskiego może teraz kosztować kilkaset złotych.
Kolejnym punktem zapalnym jest jazda pod wpływem alkoholu. Warszawskie wieczory nad Wisłą często kończą się powrotem na rowerze Veturilo lub własnym jednośladzie. W 2026 roku taryfy za ten czyn są bezlitosne, mandaty liczone w tysiącach złotych mają skutecznie wyeliminować nietrzeźwych kierowców z dróg rowerowych na Pradze czy Powiślu.
Pułapka „chodnikowa”. Kiedy w Warszawie można po nim jechać?
Artykuł Forsal przypomina o zasadach, o których wielu mieszkańców stolicy zapomina. Jazda po chodniku jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach: gdy warunki pogodowe są skrajnie trudne, gdy chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, a dopuszczalna prędkość na jezdni przekracza 50 km/h. W Warszawie, gdzie wiele ulic ma ograniczenie do „trzydziestki”, wjazd rowerem na chodnik jest niemal zawsze wykroczeniem. Policja w 2026 roku nie zamierza już stosować pouczeń – każda taka sytuacja kończy się wypisaniem bloczka.
Dla warszawskich cyklistów oznacza to konieczność zmiany nawyków. „Nie ma już taryfy ulgowej. Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu i musi ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pieszych” podkreślają eksperci. Szczególną uwagę mundurowi zwracają na prędkość na chodnikach, ma być ona „zbliżona do prędkości pieszego”. Wypadek z udziałem pieszego na warszawskim chodniku to teraz prosta droga do sądu i ogromnego odszkodowania.
Jak uniknąć kary? Rowerowa mapa Warszawy pod lupą
Aby nie stać się ofiarą nowych przepisów, warto korzystać z aktualnych map infrastruktury rowerowej stolicy. Warszawa sukcesywnie likwiduje „białe plamy”, ale tam, gdzie ścieżki brak, rowerzysta musi nauczyć się korzystać z jezdni – nawet jeśli budzi to strach przed autobusami ZTM. W 2026 roku kluczem do bezpiecznego (i taniego) poruszania się po mieście jest znajomość przepisów, które przestały być martwą literą prawa.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz aktualnego taryfikatora mandatów dla rowerzystów na rok 2026 (kwiecień 2026).
