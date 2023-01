Rozliczasz PIT w Warszawie? Możesz wygrać samochód!

Miasto co roku zachęca mieszkańców do rozliczania się w stolicy. Elementem tegorocznej kampanii jest loteria „Płać PIT w Warszawie”, która wystartowała w niedzielę, 15 stycznia. Aby wziąć w niej udział, nie trzeba być zameldowanym w stolicy. Wystarczy wskazać miasto stołeczne Warszawa jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2022 rok oraz najpóźniej do 31 maja wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.placpitwwarszawie.pl(otwiera się w nowej karcie). Każdy uczestnik ma szansę na wygranie samochodu hybrydowego oraz innych atrakcyjnych nagród: rowerów elektrycznych czy smartwatchów.

To pierwsza taka loteria organizowana przez stolicę.

Po co rozliczać się w Warszawie?

Szacuje się, że w Warszawie mieszkają ponad 2 mln osób, z czego tylko niecałe 1,5 mln rozlicza swój PIT w stolicy. Te brakujące wpływy z podatków pozwoliłyby na realizację kolejnych inwestycji oraz rozwój usług dla mieszkańców. Przyjazny środowisku transport publiczny, utrzymanie dotychczasowych oraz budowa nowych placówek oświatowych i instytucji kultury, lepsza opieka społeczna i ochrona zdrowia – to tylko część zadań, na które miasto mogłoby przeznaczyć dodatkowe środki z PIT.

Za miniony rok z fiskusem trzeba rozliczyć się najpóźniej do 2 maja 2023 r.