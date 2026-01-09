Rozliczenia PIT w 2026 roku inaczej niż zwykle. Kluczowy termin przesunięty
Sezon rozliczeń podatkowych ruszył, ale w 2026 roku wielu podatników może się zdziwić, gdy mimo stycznia i lutego na koncie wciąż nie będzie zwrotu podatku. Wszystko przez zmianę terminu przekazania kluczowego dokumentu, bez którego nie da się prawidłowo rozliczyć PIT. Pracownicy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo tym razem na ważne formularze przyjdzie poczekać dłużej niż zwykle.
W 2026 roku podatników czeka ważna zmiana w harmonogramie rozliczeń rocznych. Termin przekazania informacji PIT-11 przez pracodawców zostanie przesunięty na marzec, co może wpłynąć na tempo składania zeznań i uzyskania zwrotu podatku. Choć sezon rozliczeń PIT formalnie rusza już w styczniu, wielu pracowników będzie musiało uzbroić się w cierpliwość.
Od formularza PIT-11 zależy bowiem możliwość prawidłowego rozliczenia dochodów za 2025 rok. Dokument ten zawiera kluczowe informacje o przychodach, kosztach uzyskania, zaliczkach na podatek oraz składkach ZUS i zdrowotnych. Bez niego złożenie kompletnego PIT-37 lub PIT-36 jest niemożliwe.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawcy mają obowiązek przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia, a pracownikowi do końca lutego. W 2026 roku kalendarz powoduje jednak istotne przesunięcie. Koniec lutego wypada w weekend, dlatego – zgodnie z zasadą przesuwania terminów na najbliższy dzień roboczy – ostateczny termin przekazania PIT-11 pracownikom przypadnie dopiero 2 marca 2026 roku.
To oznacza, że osoby planujące szybkie rozliczenie i wcześniejszy zwrot podatku nie będą mogły zrobić tego tak wcześnie jak w poprzednich latach. Dopiero po otrzymaniu kompletu dokumentów od wszystkich pracodawców możliwe będzie prawidłowe wypełnienie zeznania rocznego. Warto pamiętać, że PIT-11 trzeba otrzymać od każdego pracodawcy osobno, jeśli w 2025 roku było ich kilku. Pominięcie choć jednego formularza skutkuje błędnym zeznaniem i może prowadzić do konieczności korekty.
Eksperci przypominają również, że wcześniejsze złożenie deklaracji nie zawsze oznacza szybszy zwrot podatku, jeśli dokumenty są niepełne. Dlatego w 2026 roku kluczowe będzie spokojne zaplanowanie rozliczeń i upewnienie się, że wszystkie PIT-11 zostały dostarczone przed wysłaniem zeznania do urzędu skarbowego.
Przesunięcie terminu na marzec to formalna zmiana wynikająca wyłącznie z układu kalendarza, ale dla wielu podatników może okazać się istotna w praktyce. Warto mieć ją na uwadze, planując domowy budżet i oczekiwany zwrot podatku.
