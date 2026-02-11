Rozliczenie PIT 2025 w usłudze Twój e-PIT. Co warto sprawdzić przed zatwierdzeniem?
Rozliczenie podatku za 2025 rok rusza 15 lutego 2026 r. W usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą wstępnie przygotowane deklaracje, które można sprawdzić i zatwierdzić online do 30 kwietnia. Wyjaśniamy, jak się zalogować, jakie dane są potrzebne oraz co zrobić, gdy system odrzuca próbę uwierzytelnienia.
Twój e-PIT: jak rozliczyć podatek za 2025 rok i zalogować się bez problemów
Rozliczenie podatku dochodowego za 2025 rok rozpoczyna się 15 lutego 2026 roku i potrwa do 30 kwietnia. W usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą wstępnie przygotowane deklaracje, które w wielu przypadkach wystarczy sprawdzić i zatwierdzić. Ministerstwo Finansów udostępniło kilka metod logowania, jednak część użytkowników nadal zgłasza problemy z dostępem do systemu. Wyjaśniamy, jak działa Twój e-PIT i jakie dane są potrzebne do logowania.
Co się zmienia w rozliczeniu za 2025 rok
Usługa Twój e-PIT działa na podobnych zasadach jak w latach poprzednich, ale administracja skarbowa kładzie większy nacisk na korzystanie z aplikacji mobilnych. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje deklaracje w pierwszej połowie lutego, aby od 15 lutego podatnicy mogli je od razu sprawdzić w systemie.
W usłudze dostępne są m.in. formularze PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Dane dotyczące przychodów, zaliczek i składek są pobierane z informacji przekazanych przez płatników. Ulgi podatkowe nie zawsze są ujęte automatycznie, dlatego warto dokładnie przejrzeć rozliczenie przed jego zatwierdzeniem.
Jak zalogować się do Twój e-PIT?
Najprostszym sposobem logowania jest skorzystanie z e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną. System umożliwia uwierzytelnienie na kilka sposobów, co ma ograniczyć ryzyko braku dostępu do konta.
Jedną z najczęściej wybieranych metod jest aplikacja mobilna e-Urzędu Skarbowego. Po jej zainstalowaniu użytkownik może logować się biometrycznie lub za pomocą kodu PIN. Następnie dostęp do usługi uzyskuje się poprzez profil zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel albo dane podatkowe.
Możliwe jest także logowanie przez mObywatela. Po wybraniu tej opcji na stronie podatki.gov.pl następuje uwierzytelnienie za pomocą kodu QR, który należy zeskanować w aplikacji mobilnej. Po udostępnieniu danych system automatycznie przekierowuje użytkownika do usługi Twój e-PIT.
Logowanie danymi podatkowymi wymaga podania numeru PESEL lub NIP, daty urodzenia oraz kilku kwot z wcześniejszych zeznań. Chodzi o sumę przychodów z deklaracji za 2024 rok, kwotę jednego przychodu z informacji od płatnika za 2025 rok oraz kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z poprzedniego rozliczenia. Błędy w tych danych są najczęstszą przyczyną problemów z logowaniem.
Fakty i tło sprawy
Twój e-PIT jest obowiązującym standardem rozliczeń dla większości podatników od kilku lat. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje ani nie odrzuci deklaracji do 30 kwietnia, część formularzy zostanie uznana za złożoną automatycznie. Nie dotyczy to jednak wszystkich rodzajów zeznań, dlatego warto sprawdzić status swojego PIT-u.
Krajowa Informacja Skarbowa prowadzi infolinię, na której można uzyskać pomoc w sprawach technicznych i merytorycznych związanych z rozliczeniem. Konsultanci udzielają informacji w dni robocze.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli rozliczasz PIT za 2025 rok, najlepiej zalogować się do Twój e-PIT zaraz po 15 lutego i sprawdzić poprawność danych. Warto przygotować wcześniej informacje o przychodach z poprzedniego roku oraz kwoty z wcześniejszego zeznania, ponieważ mogą być potrzebne do logowania. Sprawdzenie ulg i danych płatnika pozwala uniknąć korekty w późniejszym terminie. W przypadku problemów technicznych pomocna może być aplikacja mobilna lub kontakt z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej.
