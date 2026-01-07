Rozmowy na najwyższym szczeblu. Nawrocki i Tusk spotkają się w tym tygodniu
W najbliższych dniach ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Według zapowiedzi z Pałacu Prezydenckiego rozmowa może oznaczać zwrot w relacjach na linii prezydent–premier i dotyczyć kluczowych spraw dla państwa.
Nawrocki spotka się z Tuskiem. Zapowiedź „zwrotu w relacjach prezydent–premier”
W najbliższych dniach ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, rozmowa najprawdopodobniej odbędzie się w piątek. W jego ocenie początek nowego roku może przynieść wyraźną zmianę w relacjach między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Zapowiedź spotkania w tym tygodniu
Informację o planowanym spotkaniu Szefernaker przekazał w środę, podkreślając znaczenie dialogu między dwoma najważniejszymi ośrodkami władzy w państwie. Jak zaznaczył, relacje prezydent–premier powinny być jak najlepsze w sprawach kluczowych dla Polski.
– Myślę, że nowy rok przyniesie zwrot w relacjach prezydent–premier. Te relacje muszą być dla Polski w sprawach najważniejszych jak najlepsze – powiedział na antenie Telewizji Republika.
Jednocześnie zaznaczył, że mimo możliwej poprawy współpracy, różnice ideowe między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem pozostaną. – W sprawach ideowych panowie nigdy nie będą się we wszystkim zgadzać – dodał.
Potwierdzenie z Kancelarii Prezydenta
O planowanym spotkaniu mówił wcześniej także Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta RP. Jak przekazał, rozmowy są już uzgadniane bezpośrednio między prezydentem a premierem, a ich termin jest wstępnie planowany na piątek.
– W tym tygodniu dojdie do spotkania, pan prezydent przyjmie pana premiera. Z tego, co wiem, są już w bezpośrednim kontakcie. Najpewniej odbędzie się to w piątek, choć termin może jeszcze ulec zmianie – powiedział Przydacz.
W tle sytuacja międzynarodowa
Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego wskazują, że jednym z powodów spotkania jest aktualna sytuacja polityczna i międzynarodowa, która wymaga bezpośrednich ustaleń między prezydentem a szefem rządu. Według zapowiedzi rozmowy mają dotyczyć spraw o strategicznym znaczeniu dla państwa, wymagających współpracy ponad bieżącymi sporami politycznymi.
Sygnał możliwej zmiany tonu
Choć szczegóły agendy spotkania nie są jeszcze znane, sama zapowiedź rozmowy jest postrzegana jako sygnał ocieplenia relacji na linii prezydent–premier. Po miesiącach napięć i różnic politycznych, deklaracje o „zwrocie” mogą zapowiadać bardziej pragmatyczne podejście do współpracy w sprawach kluczowych dla funkcjonowania państwa.
Więcej informacji na temat przebiegu i efektów spotkania ma zostać przekazanych po jego zakończeniu.
