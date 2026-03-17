Rozpad władzy na szczycie USA? Człowiek Trumpa odchodzi i mówi wprost
Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego USA Joe Kent zrezygnował ze stanowiska, wskazując na sprzeciw wobec działań militarnych prowadzonych przeciwko Iranowi. Jego decyzja zapadła w czasie trwającej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i może mieć znaczenie dla dalszej debaty w administracji USA.
Co się zmienia?
Joe Kent poinformował w mediach społecznościowych, że po długim namyśle zdecydował się odejść z funkcji. Jako główny powód podał brak zgody na dalsze wspieranie operacji wojskowych przeciwko Iranowi.
W swoim oświadczeniu zaznaczył, że w jego ocenie Iran nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych. Odniósł się także do kulis podjęcia decyzji o rozpoczęciu działań militarnych, wskazując na wpływ sojuszników USA.
Stanowisko byłego urzędnika
Kent podkreślił, że jego decyzja ma charakter osobisty i wynika z przekonań dotyczących polityki zagranicznej. Jednocześnie zaznaczył, że służba w administracji prezydenta Donalda Trumpa była dla niego wyróżnieniem.
Na zakończenie swojego komunikatu podziękował za możliwość pełnienia funkcji i odniósł się do wartości, które – jak wskazał – powinny kierować działaniami państwa.
Szerszy kontekst sytuacji
Rezygnacja następuje w czasie trwających działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Od końca lutego siły Izraela i USA prowadzą operacje przeciwko Iranowi. W odpowiedzi Iran przeprowadza ataki na cele w Izraelu oraz w regionie Zatoki Perskiej.
Według dostępnych informacji działania obejmują zarówno obiekty wojskowe, jak i infrastrukturę cywilną, co zwiększa napięcia międzynarodowe i rodzi obawy o dalszą eskalację konfliktu.
Joe Kent był wcześniej jedną z osób, które znalazły się w centrum krytyki po ujawnieniu przez dziennikarza „The Atlantic” informacji o wewnętrznych rozmowach przedstawicieli administracji USA. Dotyczyły one planowanych działań militarnych wobec rebeliantów Huti.
Sprawa wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa komunikacji oraz sposobu podejmowania decyzji w zakresie polityki zagranicznej.
Co to oznacza dla obserwatorów sytuacji?
Rezygnacja wysokiego rangą urzędnika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo może być sygnałem rosnących napięć wewnątrz administracji USA. W praktyce może to wpłynąć na dalszy przebieg debaty dotyczącej zaangażowania Stanów Zjednoczonych w konflikty międzynarodowe.
Decyzja Kenta wpisuje się w szerszą dyskusję o kierunku polityki bezpieczeństwa oraz roli USA w regionie Bliskiego Wschodu.
