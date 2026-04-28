Ruch kolejowy na linii otwockiej ograniczony. Nowy termin przywrócenia
Poślizg na linii otwockiej. SKM wróci później niż planowano
Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej nie wrócą na linię otwocką w zapowiadanym terminie. Powodem opóźnienia okazały się problemy z modernizacją urządzeń sterowania ruchem. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają możliwość naliczenia kar dla wykonawcy.
Co się zmienia?
Jeszcze na początku tygodnia kolejarze zapewniali, że ruch na trasie Warszawa Wawer – Otwock zostanie przywrócony zgodnie z harmonogramem. Zakładano, że od 27 kwietnia pociągi SKM i Kolei Mazowieckich wrócą na linię, choć początkowo w ograniczonym, wahadłowym trybie.
W praktyce plan nie został zrealizowany. SKM nadal kończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia, a tylko część pociągów Kolei Mazowieckich dociera do Otwocka. Na odcinku do Wawra kursuje ograniczona liczba składów – średnio jeden na godzinę.
Nowy termin przywrócenia ruchu wskazywany przez wykonawcę to 1 maja, ale nie ma gwarancji, że zostanie dotrzymany.
Fakty i tło sprawy
Główną przyczyną opóźnienia są problemy z modernizacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jak wskazują przedstawiciele PKP PLK, część infrastruktury ma kilkadziesiąt lat i jej dostosowanie okazało się bardziej czasochłonne niż zakładano.
Prace przy systemach sterowania są realizowane na końcu inwestycji, dopiero po zakończeniu robót torowych, energetycznych i peronowych. To oznacza, że ewentualne komplikacje pojawiają się dopiero w finalnej fazie i bezpośrednio wpływają na termin oddania linii do użytku.
Według PKP PLK wykonawca – spółka Trakcja S.A. – nie doszacował czasu potrzebnego na modernizację tej części infrastruktury. Obecnie roboty prowadzone są w trybie całodobowym, aby jak najszybciej przywrócić ruch.
Umowa przewiduje wysokie kary finansowe za opóźnienia. Mogą one sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za każdą godzinę przekroczenia terminu. Kolejarze zapowiadają ich naliczenie zgodnie z procedurami.
Co to oznacza dla pasażerów?
Dla mieszkańców południowo-wschodniej części Warszawy i okolic oznacza to dalsze utrudnienia w codziennych dojazdach. Utrzymano komunikację zastępczą:
– Autobusy linii ZS1 nadal kursują wzdłuż zamkniętego odcinka kolejowego
– Linia 521 jeździ częściej w godzinach szczytu, a część kursów została wydłużona do centrum
– Funkcjonuje dodatkowa linia 229 przez Most Południowy
– Koleje Mazowieckie utrzymują własną komunikację zastępczą
Pasażerowie muszą liczyć się z dłuższym czasem podróży i przesiadkami. Największe utrudnienia dotyczą osób dojeżdżających do pracy i szkoły.
Modernizacja linii otwockiej napotkała na nieprzewidziane trudności techniczne. Choć większość prac została wykonana zgodnie z planem, problemy z systemem sterowania ruchem opóźniły powrót pociągów SKM. Kolejarze zapowiadają przyspieszenie robót i jednocześnie przygotowują się do naliczenia kar dla wykonawcy. Dla pasażerów oznacza to konieczność dalszego korzystania z komunikacji zastępczej co najmniej do początku maja.
