Ruszą kontrole w domach. Sprawdź, czy jesteś przygotowany, bo kary mogą być dotkliwe
Wraz z końcem sezonu grzewczego w całej Polsce rozpoczyna się okres, który dla wielu właścicieli domów oznacza stres i dodatkowe wydatki. Do drzwi zapukają specjaliści, a brak przygotowania może skończyć się poważnymi konsekwencjami finansowymi. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to nie tylko rutynowa formalność, ale obowiązek wynikający wprost z przepisów.
Polacy wyjątkowo często decydują się na własne nieruchomości i to właśnie oni ponoszą pełną odpowiedzialność za ich stan techniczny. W przeciwieństwie do mieszkań w blokach, gdzie część obowiązków przejmuje administracja, właściciele domów muszą samodzielnie dopilnować wszystkich przeglądów i kontroli. W praktyce oznacza to konieczność regularnego sprawdzania instalacji, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.
Najważniejsze przepisy jasno wskazują, że budynki muszą przechodzić cykliczne kontrole techniczne. Dotyczy to przede wszystkim instalacji gazowych, elektrycznych oraz przewodów kominowych. To właśnie te ostatnie są najczęściej sprawdzane tuż po zakończeniu sezonu grzewczego, kiedy intensywne użytkowanie pieców i kominków mogło doprowadzić do nagromadzenia zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
Wielu właścicieli bagatelizuje ten obowiązek, traktując go jako zbędny wydatek. To poważny błąd. W przypadku kontroli i wykrycia zaniedbań mogą pojawić się kary finansowe, a w skrajnych sytuacjach nawet decyzje administracyjne dotyczące użytkowania budynku. Jeszcze poważniejsze konsekwencje pojawiają się wtedy, gdy dojdzie do awarii lub pożaru. Brak aktualnego przeglądu może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.
Dodatkowym problemem są rosnące ceny usług. W ostatnich latach koszty przeglądów technicznych wyraźnie wzrosły, a w wielu regionach znalezienie dostępnego fachowca graniczy z cudem. W sezonie wiosennym czas oczekiwania na kominiarza może się wydłużyć nawet do kilku tygodni, co utrudnia dotrzymanie terminów.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli jesteś właścicielką domu, powinnaś już teraz sprawdzić, czy wszystkie obowiązkowe przeglądy są aktualne i czy masz odpowiednią dokumentację. Lepiej zaplanować wizytę specjalisty wcześniej niż później zmagać się z karami lub problemami formalnymi. W tym przypadku niewielki wydatek może uchronić Cię przed znacznie większymi stratami.
