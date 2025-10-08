Rusza masowe szkolenie wojskowe. Każdy Polak może zostać rezerwistą?
Już w listopadzie rusza pilotażowy program powszechnych szkoleń wojskowych. Każdy chętny będzie mógł sam zdecydować, jak długo potrwa kurs – od jednego dnia do miesiąca – oraz w której jednostce wojskowej go odbędzie. Uczestnicy nauczą się obsługi dronów, broni, technik przetrwania i przejdą szkolenia medyczne, a na koniec złożą przysięgę wojskową i uzyskają status rezerwisty.
Powszechne szkolenia wojskowe. MON podał szczegóły programu
Już w listopadzie w Polsce ruszy pilotażowy program powszechnych szkoleń wojskowych – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Do końca roku planuje się przeszkolić kilka tysięcy ochotników, a w 2026 roku nawet 30 tysięcy osób. Resort podkreśla, że szkolenia będą elastyczne, a uczestnicy sami zdecydują, jak długo potrwają i gdzie je odbędą.
Jak będzie wyglądał program?
Zgodnie z założeniami MON, każdy chętny będzie mógł wybrać czas trwania szkolenia – od 1 do 30 dni – oraz jednostkę wojskową, w której przejdzie kurs. Uczestnicy zdecydują także, czy chcą skoncentrować się na szkoleniu w ramach obrony cywilnej, czy wybrać specjalizację w kursie wojskowym.
– Chętna osoba zdecyduje, czy chce przejść szkolenie w ramach obrony cywilnej, czy kursu obronnego i wybierze swoją specjalizację. Następnie wybierze miejsce, w którym odbędzie kurs – wyjaśnił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
Czego będą się uczyć ochotnicy?
Program obejmuje szeroki zakres działań. Uczestnicy poznają zasady obsługi dronów, nauczą się korzystania z broni różnego kalibru, a także przejdą szkolenia medyczne przygotowujące do pracy w charakterze medyka wojskowego. Ważnym elementem będą też kursy z zakresu technik przetrwania – zarówno w warunkach miejskich, jak i poza nimi.
Zwieńczeniem kursu będzie uroczyste złożenie przysięgi wojskowej. Każdy uczestnik otrzyma status rezerwisty, co w przyszłości pozwoli mu na szybkie włączenie się w działania obronne kraju.
Resort obrony zapowiada także kampanię informacyjną, która ma zachęcić jak największą liczbę osób do udziału w szkoleniach. MON podkreśla, że program ma być odpowiedzią na wyzwania związane z bezpieczeństwem i sytuacją międzynarodową.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.