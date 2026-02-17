Ruszył z pomocą, teraz sam jej potrzebuje! Bliscy błagają o krew dla nastolatka w stanie śpiączki
Do tragicznego zdarzenia doszło 14 lutego na trasie Radom Główny – Warszawa Gdańska. 17-letni Dominik, próbując pomóc współpasażerce, został wciągnięty pod ruszający pociąg. Nastolatek przebywa w stanie krytycznym w szpitalu w Radomiu, a rodzina i lokalne samorządy apelują o pilne oddawanie krwi
W sobotnie przedpołudnie na przystanku kolejowym Wola Bierwiecka rutynowy postój pociągu Kolei Mazowieckich zamienił się w walkę o życie. Dominik Hołuj zauważył kobietę, która miała trudności z wyniesieniem wózka z wagonu. Chłopak bez wahania ruszył z pomocą. Według wstępnych ustaleń policji, gdy 17-latek próbował wrócić do składu, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę. Maszyna ruszyła, wciągając nastolatka w lukę między peronem a pociągiem.
Przebieg akcji ratunkowej i stan zdrowia
Na miejscu interweniowało 17 strażaków z Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Świadkowie zdarzenia zdołali doprowadzić do zatrzymania pociągu, co prawdopodobnie zapobiegło natychmiastowej śmierci chłopaka. Poszkodowany z bardzo ciężkimi obrażeniami – w tym zmiażdżoną ręką i złamaną nogą – trafił na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5.
Obecnie nastolatek jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Koleje Mazowieckie oraz policja prowadzą postępowanie wyjaśniające, które ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pociąg ruszył, mimo że mechanizm drzwi przyblokował pasażera. Rzeczniczka przewoźnika potwierdziła, że do czasu zakończenia wewnętrznych procedur firma nie będzie udzielać szczegółowych komentarzy.
Altruizm w sytuacjach nagłych
Zachowanie Dominika jest przykładem postawy prospołecznej, co świadczy o wysokim poziomie empatii. Tragiczny finał tej historii może budzić lęk przed pomaganiem, jednak ważne jest podkreślenie, że zawinił tu nieszczęśliwy splot okoliczności technicznych lub błąd proceduralny, a nie sam odruch serca.
Jak możemy pomóc?
Trwa ogólnopolska mobilizacja, aby wesprzeć Dominika w walce o powrót do zdrowia. Jeśli chcesz pomóc, podejmij następujące kroki:
-
Oddaj krew w dowolnym punkcie: Udaj się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu (ul. Limanowskiego 42) lub najbliższej stacji krwiodawstwa.
-
Podaj dane do donacji: Przy wypełnianiu dokumentów koniecznie wskaż cel: Dominik Hołuj, OIOM Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.
-
Zwróć uwagę na grupę krwi: Najpilniej poszukiwana jest grupa B Rh-, jednak każda inna jednostka jest cenna, ponieważ zostanie wymieniona na krew potrzebną 17-latkowi.
-
Skorzystaj z akcji lokalnej: 22 lutego 2026 r. specjalna zbiórka krwi odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.