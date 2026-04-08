Ruszyła gigantyczna wyprzedaż w Biedronce. Klienci mogą zgarnąć produkty nawet 70 proc. taniej
Biedronka odpaliła jedną z najmocniejszych akcji promocyjnych tej wiosny. Od środy do czwartku w sklepach trwa wyprzedaż, która może przyciągnąć tłumy klientów.
Nawet 70 proc. taniej na drugi produkt
Największą uwagę przyciąga oferta obejmująca artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki oraz książki. Przy zakupie dwóch produktów drugi można kupić z rabatem aż do 70 proc.
To oznacza realne oszczędności, szczególnie dla osób planujących większe zakupy do domu lub dla dzieci.
Szeroki wybór produktów
Promocja obejmuje wiele kategorii, które rzadko pojawiają się w tak dużych obniżkach jednocześnie. Klienci znajdą m.in.:
- produkty do domu,
- tekstylia,
- zabawki,
- książki.
To dobra okazja, by kupić rzeczy codziennego użytku w znacznie niższych cenach.
Są jednak wyjątki
Nie wszystkie produkty biorą udział w akcji. Z promocji wyłączono część marek oraz wybrane artykuły premium.
Warto więc dokładnie sprawdzać oznaczenia przy półkach, aby uniknąć rozczarowania przy kasie.
Limit zakupów obowiązuje
Jak przy większości dużych promocji, także tutaj wprowadzono ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny na określoną liczbę produktów objętych rabatem.
Dodatkowo oferta skierowana jest do osób korzystających z karty lub aplikacji lojalnościowej sklepu.
Jeśli planujesz zakupy, warto się pospieszyć. Tak duże rabaty mogą sprawić, że produkty szybko znikną z półek.
Najlepiej:
- przygotować listę zakupów,
- sprawdzić dostępność w swojej placówce,
- skorzystać z aplikacji, by aktywować promocję.
Biedronka wystartowała z wyprzedażą, która może być jedną z najgłośniejszych w tym miesiącu. Rabaty sięgające 70 proc. i szeroki wybór produktów sprawiają, że zainteresowanie klientów będzie bardzo duże. Kto przyjdzie pierwszy, ten skorzysta najwięcej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.