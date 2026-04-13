Ruszyła wielka akcja policji. Setki tysięcy kontroli w Polsce i całej Europie, kierowcy pod lupą
Od dziś kierowcy w Polsce i wielu krajach Europy muszą liczyć się z intensywnymi kontrolami drogowymi. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja policji, która potrwa aż do 19 kwietnia. Jej skala jest ogromna, a funkcjonariusze skupiają się na jednym z najczęstszych wykroczeń.
Działania prowadzone są jednocześnie w kilkudziesięciu państwach i obejmują setki tysięcy kontroli. Akcja została zorganizowana w ramach współpracy europejskich służb drogowych i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
W centrum uwagi znalazła się prędkość. Policjanci kontrolują kierowców pod kątem przekraczania dozwolonych limitów. To wykroczenie, które wielu kierowców popełnia regularnie, często nieświadomie lub z przekonaniem, że ryzyko kontroli jest niewielkie.
W najbliższych dniach sytuacja wygląda inaczej. Kontrole będą częstsze, a patrole pojawią się zarówno na drogach krajowych, jak i lokalnych. Można spodziewać się również pomiarów prędkości w mniej oczywistych miejscach.
Kary za przekroczenie prędkości pozostają wysokie. Nawet niewielkie przekroczenie oznacza mandat i punkty karne, a poważniejsze wykroczenia mogą skutkować utratą prawa jazdy. Szczególnie surowe konsekwencje grożą za znaczne przekroczenie limitu prędkości.
Akcja potrwa do niedzieli i jest jedną z kilku zaplanowanych na ten rok. W kolejnych miesiącach kierowcy mogą spodziewać się podobnych działań, obejmujących między innymi kontrole trzeźwości czy korzystania z telefonów podczas jazdy.
W najbliższych dniach warto zachować szczególną ostrożność na drodze i bezwzględnie przestrzegać ograniczeń prędkości. Ryzyko kontroli jest znacznie wyższe niż zwykle, a konsekwencje mogą być poważne. Ruszyła jedna z największych akcji drogowych w Europie. Policja sprawdza kierowców na szeroką skalę, a głównym celem jest ograniczenie nadmiernej prędkości i poprawa bezpieczeństwa na drogach.
