Ruszyły Jarmarki Wielkanocne! W tych miejscach kupimy tradycyjne wyroby i ozdoby świąteczne
Sezon przedświąteczny w 2026 roku obfituje w wydarzenia promujące tradycyjne rzemiosło i lokalne kulinaria. Od 24 marca aż do 3 kwietnia mieszkańcy stolicy oraz całego województwa mazowieckiego mogą korzystać z bogatej oferty jarmarków, na których królują ręcznie zdobione pisanki, regionalne wędliny oraz monumentalne palmy
Warszawskie szlaki wielkanocne: Od Starówki po Wawer
Głównym punktem na mapie stolicy jest Krakowskie Przedmieście 66, gdzie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przygotował specjalny program. W sobotę 28 marca, między 12:00 a 18:00, odbędzie się tam pokaz warzenia tradycyjnego żurku z darmową degustacją, a wewnątrz budynku gospodynie zaprezentują tajniki zdobienia jaj woskiem. Kolejne atrakcje czekają w niedzielę 29 marca w Wawerze (ul. Patriotów 303), gdzie od 10:00 do 17:00 zaplanowano kiermasz z udziałem lokalnych twórców.
Dla smakoszy kluczowym terminem będzie środa 1 kwietnia – wtedy w Fortecy przy ul. Zakroczymskiej ruszy targ dedykowany wielkanocnym rarytasom, takim jak pasztety, sery i miody. Z kolei tradycyjny jarmark na Rynku Starego Miasta potrwa do 3 kwietnia, oferując wyroby z wikliny, ceramikę oraz ręcznie haftowane serwety.
Regionalne tradycje: Łyse, Sierpc i Wiączemin
Poza stolicą najważniejszym punktem obchodów jest miejscowość Łyse, słynąca z procesji z monumentalnymi palmami w Niedzielę Palmową. To wydarzenie przyciąga miłośników folkloru z całego kraju, łącząc wymiar duchowy z barwnym kiermaszem rzemiosła.
Ostatni weekend marca przyniesie również wydarzenia w mazowieckich skansenach. W niedzielę 29 marca wielkanocne imprezy odbędą się w Sierpcu (10:00–18:00) oraz w Wiączeminie Polskim (10:00–16:00). Regionalne przysmaki i świąteczną atmosferę będzie można poczuć także na placach w Pułtusku, Płońsku, Błoniu, Górze Kalwarii, Wołominie oraz Ostrowi Mazowieckiej.
