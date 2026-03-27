Ruszyły kontrole nieruchomości. Nowe przepisy mogą uderzyć karą nawet 10 tys. zł
Rząd szykuje zmiany, które mogą mocno uderzyć w właścicieli domów jednorodzinnych. Chodzi o rosnący problem przerabiania takich budynków na miejsca zbiorowego zakwaterowania. Nowe regulacje mają to ograniczyć, a kary mogą sięgać nawet 10 tys. zł.
Sprawa jest pilna, bo skala zjawiska zaczęła wymykać się spod kontroli.
Domy zamieniają się w „hotele”
W wielu miejscowościach domy jednorodzinne przestały pełnić swoją podstawową funkcję. Zamiast jednej rodziny mieszka w nich nawet kilkadziesiąt osób. Często są to pracownicy, którzy wynajmują łóżka w przepełnionych pomieszczeniach.
Problem polega nie tylko na komforcie, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie. Takie miejsca bardzo często nie spełniają wymogów sanitarnych ani przeciwpożarowych. Dla samorządów to poważne zagrożenie, które wymaga szybkiej reakcji.
Nowe limity i obowiązki
Planowane przepisy mają jasno określić, jak można wykorzystywać dom jednorodzinny. Kluczowa zmiana to limit – tylko część budynku będzie mogła być przeznaczona na cele zbiorowego zakwaterowania.
Jeśli właściciel będzie chciał wykorzystać większą powierzchnię, konieczne stanie się formalne przekształcenie sposobu użytkowania budynku. Bez tego nie będzie można legalnie prowadzić takiej działalności.
To oznacza koniec „szarej strefy”, w której funkcjonowało wiele takich miejsc.
Kary nawet do 10 tys. zł
Najbardziej odczuwalna będzie jednak część finansowa. Za łamanie nowych przepisów przewidziano kary sięgające nawet 10 tys. zł. Co ważne, sankcje mogą być nakładane wielokrotnie, jeśli właściciel nie dostosuje się do wymogów.
To oznacza realne ryzyko dla osób, które ignorują przepisy i traktują domy jak nieformalny biznes noclegowy.
Szybkie zmiany w prawie
Rząd zapowiada, że nowe regulacje zostaną wprowadzone możliwie szybko. Rozważane są różne ścieżki legislacyjne, aby przyspieszyć proces i jak najszybciej zatrzymać rozwój problemu.
Samorządy popierają te działania, bo od dawna sygnalizowały narastające trudności związane z przepełnionymi budynkami i przeciążoną infrastrukturą.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i wynajmujesz w nim miejsca noclegowe, musisz uważnie śledzić zmiany. Nowe przepisy mogą wymusić dostosowanie się do konkretnych zasad albo narazić Cię na wysokie kary.
To moment, w którym warto sprawdzić, czy sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z prawem. W przeciwnym razie konsekwencje mogą być bardzo kosztowne.
